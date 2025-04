Ursula von der Leyen: új korszak kezdődik

Az Európai Unió és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok új korszakáról beszélt pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU és öt közép-ázsiai ország csúcstalálkozóján az üzbegisztáni Szamarkandban.

Von der Leyen bejelentette, hogy az EU 12 milliárd eurós segélyt nyújt Közép-Ázsiának a Global Gateway nevű programja keretében infrastrukturális fejlesztések támogatására. A bizottság elnöke úgy fogalmazott: a kapcsolatokat stratégiai partnerség szintjére emelik.

A tanácskozáson jelen voltak Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán vezetői, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

Von der Leyen arról is beszélt, hogy a világ fordulóponthoz érkezett, új globális akadályok bukkannak fel és számos beruházást más irányba fordítanak, a nagy hatalmú országok világszerte új befolyási övezeteket igyekeznek kialakítani.

Kiemelte, hogy a közép-ázsiai országok rengeteg természeti erőforrással rendelkeznek, ami a világgazdaság jövőjének kulcsfontosságú eleme. Ezekre az erőforrásokra "mézesbödönként" tekintenek a globális szereplők - fogalmazott a bizottság elnöke.

Közép-Ázsia gazdag uránium-, kobalt-, réz- és egyéb lelőhelyekben, Kazahsztánban nemrég hatalmas ritkaföldfém-készletekre bukkantak. Amellett, hogy hagyományosan Oroszország gyakorol jelentős befolyást a térségre, az Európai Unió mellett Törökország, Kína, az Egyesült Államok, sőt még Dél-Korea és Japán is érdeklődést mutat a közép-ázsiai erőforrások iránt.

Az Európai Unió ajánlata más, mint a többieké - szögezte le von der Leyen, azt ígérve, hogy az EU a helyi ipart is fejleszteni akarja. Bejelentette azt is, hogy az európai műholdakkal elérhetővé teszik az internetet Közép-Ázsia eddig elszigeteltebb, távol eső területein is.

Savkat Mirzijojev üzbég államfő a közép-ázsiai régió mély és tartós átalakulását méltatta, és felhívta a figyelmet arra, hogy nem is olyan régen még elképzelhetetlen volt, hogy a térség országainak vezetői együtt képviseltetik magukat az uniós vezetők előtt.

Hét-nyolc évvel ezelőtt az országok közötti határok le voltak zárva, nem volt kereskedelem, nem volt mozgás, a kapcsolatok be voltak fagyasztva"

- idézte fel.

Közép-Ázsiában az Európai Unió a legnagyobb beruházó, és a fejlesztési segélyezés terén is a legjelentősebb szereplő. Ugyanakkor Kína is óriási összegeket fordít nagyszabású infrastrukturális beruházásokra, Oroszország pedig fontos fegyver- és energiaszállító.

