Könnyen bezuhanhatnak az európai energiaárak Trump kínai vámbombája miatt

Az LNG-vel kereskedő kínai vállalatok már meg sem várják, hogy kikötőikbe érkezzenek az amerikai szállítmányok, miután a múlt héten kirobbanó vámháború masszívan beszűkítette az eddig megszokott árréseiket. Ennek ellenére továbbra is nagy a Kínába tartó LNG mennyisége, így jó eséllyel egyre többet fognak Európába irányítani, ami fura módon csak egy extra köztes szereplőt tesz, Donald Trump amerikai elnök "legújabb" ötletébe.

Peking már februárban 15%-os vámot vetett ki az amerikai LNG-importra, de a múlt heti amerikai 34%-os kínai vámok élesítése után, péntekre megadták az általános választ azzal, hogy április 10-től viszonzásképpen minden amerikai árura ellenvámot vetnek ki. Az ország keddre virradóra azt is bejelentette, hogy nem ül fel a "zsarolásnak", és a "végsőkig harcolni fog" érdekei megvédéséért.

Kína, a világ legnagyobb LNG-vásárlója, ennek ellenére már márciusban mellőzték az amerikai beszállítókat, és egyáltalán nem importáltak az USA cseppfolyósított földgázából, pedig az tavaly a kínai készletbehozatal mintegy 5%-át adta, írja a Reuters.

"A kínai importőrök valószínűleg áttérnek a "Próbáljuk meg továbbértékesíteni az amerikai LNG-t Európába" gondolkodásmódról a "Minden amerikai földgázt el kell adnunk!" hozzáállásra.

- nyilatkozta Alex Siow, az ICIS elemzője.

Az idei évben a kínai vásárlók már most az amerikai LNG mintegy 70%-át értékesítették tovább Európába a 2024-es teljes mennyiséghez képest. Ez a trend egy ideig biztos tovább folytatódhat, mivel a például most beinduló Venture Global amerikai földgáz projekttel több éves szerződéseket kötött több nagyobb kínai vállalat is.

A Venture Globallal évi félmillió tonna LNG-re szerződött kínai CNOOC-hoz, és a szintén tőlük évente 1 milliót tonnát berendelő állami Sinopechez hasonló cégek azért irányítják át készleteiket Európába vagy más ázsiai vevőkhöz, mert

a vámháború magas költségei miatt már nem éri meg az országukba hozni az LNG-szállítmánykat.

A magas vámok mellett a kínai kereskedők ráadásul gyenge azonnali kereslettel is szembesülnek, mivel az ázsiai árak április 4-én 13,00 dollár/mmBtu (millió hőegység) szinten maradtak. Ennek az árát Európában 12 dollár köré teszik, de a kínaiak szerint már 10 dolláros szállítási költség felett bizonytalanná válik a nyereség, főleg, hogy Kína helyi gázelosztó cégei 8-9 dollárért vennék az LNG-t.

Eközben Trump hétfőn belengette, hogy akkor csökkenthetné az EU-ra kivetett vámintézkedéseit, ha a tagállamok felpörgetnék az amerikai energiavásárlásaikat. Ezzel az ötlettel Ursula von der Leyen is előhozakodott az elnök megválasztása után, hogy így biztosítsa be az USA szövetségi elköteleződéseit, de az ajánlatra sosem érkezett konkrét válasz.

Bár az EU korábban megígérte, hogy megvédi piacait a vámok miatt ide átirányított olcsó termékektől, az LNG esetében ez nem feltétlen fog bekövetkezni, mivel a kontinens kevesebb mint 20%-át tudja előállítani, az USA kapacitásának.

Ennek megfelelően több mint logikusnak tűnik a két fél közti LNG megállapodás nyélbeütése, amely idővel jelentősen visszavethetné Kína részvállalását a globális földgázpiacon.

