Újabb területen törné meg az Egyesült Államok fölényét az EU

Németország és Franciaország hivatalosan is támogatásukról biztosították az úgynevezett "Eurostack" kezdeményezést, amely Európa technológiai szuverenitását kívánja erősíteni. A saját infrastruktúra kifejlesztésére tett lépések azt jelzik, hogy az európai vállalatok is egyre kevésbé bíznak az amerikai szolgáltatók fedhetetlenségében.

Az újonnan kikiáltott német koalíció és a francia kormány április 9-én formálisan is bejelentette támogatását a javasolt Eurostack kezdeményezés mellett, bár arról kevés részletet osztottak meg, hogy az átfogó elképzelést milyen mértékig és hogyan gondolták támogatni, írja az Euractiv.

Az Eurostack célja, hogy csökkentse a kontinens túlzott függőségét az amerikai technológiáktól, és kiépítsen egy szuverén európai technológiai infrastruktúrát –

a félvezetőktől és felhőszolgáltatásoktól kezdve a vállalatok által használt felületeken és a közösségi médián át a mesterséges intelligenciáig.

A már csak formális elfogadásra váró Friedrich Merz vezette német kormány még a kiadott koalíciós dokumentumába is belevették a digitális infrastruktúrát biztosító kezdeményezést, és a területért felelős francia minisztérium is megerősítette a lapnak, hogy támogatják az Eurostackot.

Ez a közös támogatás kétségtelenül pozitív reakciókat és magas elvárásokat fog kelteni az európai iparban, ami egyre inkább függetlenedne az amerikai digitális szolgáltatóktól, mivel azok használata, minden feltételezett jó szándék ellenére is kockázatot jelent a kontinens cégeinek.

Bár az amerikai techóriások, így a Microsoft is telepített adatközpontokat Európába, az Egyesült Államok hatóságainak alkotmányos joga van kikérni az ezeken tárolt adatokat, akkor is, ha ezek nem amerikai földön vannak.

Ugyan a digitális szuverenitás papíron nagyon jól hangozhat, a teljes digitális értéklánc európaira cserélése nem egy könnyű feladat. Felmerült az állami pénzből való megvalósítás, a nyílt forráskódú (open source) programok használata és magáncégek versenyeztetése is, de itt

akár egy újabb több száz milliárd eurós beruházás szükségességéről is szó lehet, ami egy további költség lenne az amúgy túlterhelt EU számára.

Nem is meglepő, hogy a szövetség eddig nem foglalt állást hivatalosan, és Ursula von der Leyen bizottsági elnök is csak visszafogottan támogatta az Eurostackot. Az már most elkönyvelhető, ha valóban belefognak a kezdeményezésbe, akkor az egy újabb kemény tesztje lesz a sokszor vitákba fulladó európai konszenzusteremtésnek.

