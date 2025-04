Szakadék szélén az EU, 89 nap maradt a zuhanásig

Portfolio 2025. április 11. 09:33

Egy hétnyi vámpánik után most némi haladékkal folytathatja tárgyalásait az EU, hogy egy mindkét fél számára előnyös kereskedelmi megállapodást köthessen az Egyesült Államokkal. Erre jóval nagyobb lesz az esély, ha az amerikai elnök is részt vesz majd az egyeztetéseken, de ha sikertelenül végződnek a tárgyalások, akkor a vámháború érdemi válaszadás nélkül is recesszióba sodorhatja az unió egészét.