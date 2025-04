Brüsszel titkos terve: az orosz gázszerződések elvágására készülnek

Az Európai Bizottság jogi megoldásokat keres, hogy az uniós vállalatok szankciók nélkül szállhassanak ki hosszú távú orosz gázszerződéseikből, miközben a blokk célja 2027-ig teljesen megszüntetni az orosz fosszilisenergia-függőséget. A tervezett „vis maior” jogi hivatkozás kulcsfontosságú lehet a Kreml bevételeinek visszaszorításában, de jogi és politikai akadályok lassítják az előrehaladást. Brüsszel közben igyekszik egyeztetni az Egyesült Államokkal is, hogy az orosz energia pótlása kereskedelmi és geopolitikai szempontból is kezelhető maradjon. A Bruegel Intézet a totális tiltás helyett az orosz gázra kivetett vámokat javasolja – számolt be a Financial Times