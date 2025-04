Brüsszel ultimátumot adott Trumpéknak: megtorló intézkedések jöhetnek, ha nem lesz megállapodás

Az Európai Unió kész megtorló intézkedéseket alkalmazni Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájára válaszul, de tárgyalásos úton rendeznék a konfliktust – jelentette ki Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos. Washingtoni látogatásán a Trump-adminisztráció legfontosabb tagjaival egyeztetett a kérdésről, amelyről kedden számol be az Európai Bizottság biztosi kollégiumának.

Maroš Šefčovič, az EU vezető kereskedelmi biztosa és vámügyi főtárgyalója négyszemközti megbeszéléseket folytatott Washingtonban Trump kereskedelmi csapatának kulcsembereivel, köztük Howard Lutnick miniszterrel és Jamieson Greer képviselővel. A találkozó célja a feszültség csökkentése volt, de az EU világossá tette:

ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, kész újabb megtorló intézkedéseket bevezetni.

Šefčovič „a kölcsönösségen alapuló megállapodás” fontosságát hangsúlyozta, külön kiemelve az ipari termékekre vonatkozó nulla tarifa-null tarifa ajánlatot.

A tárgyalásokról kedden 13 órakor rendkívüli ülésen számol be a tagállami nagyköveteknek Ursula von der Leyen kabinetvezetője, Björn Seibert.

A háttérben feszültséget okoz az is, hogy Brüsszel eredetileg április 9-én indította volna be a 3,9 milliárd eurós amerikai árura kivetett büntetővámokat – ezek a válaszlépések egy nagyobb, 21 milliárd eurós csomag részei, amely Trump acél- és alumíniumvámjaira reagálna. Ezt az EU azonban elhalasztotta, miután Trump maga is 90 napra felfüggesztette a vámok alkalmazását.

Az esetleges uniós megtorló intézkedések közé most először digitális szolgáltatásokat is sorolnak: ezek célkeresztbe kerülhetnek, ha a tárgyalások zátonyra futnak. A nagy amerikai techplatformokra vonatkozó jogszabályok – különösen a Digital Markets Act (DMA) – alkalmazása is lassulni látszik, ami elemzők szerint összefügghet a kereskedelmi nyomásgyakorlással. Bár a Bizottság szerint „minden a szokásos rendben zajlik”, a Meta és az Apple ügyében régóta esedékes döntések elmaradása kérdéseket vet fel.

A digitális szabályozások, különösen a DMA, vitás ponttá váltak a transzatlanti viszonyban:

a Trump-adminisztráció szerint ezek célzott támadások az amerikai cégek ellen, amit „zsarolásnak” minősítettek.

Eközben az EU-n kívüli tagállami vezetők különutas diplomáciát folytatnak: Spanyolország gazdasági minisztere kedden tárgyal Scott Bessent pénzügyminiszterrel, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön találkozik Donald Trumppal.

Címlapkép forrása: EU