Űrháborús front nyílik az Európai Unióban

Portfolio 2025. április 17. 09:55

Sorban vásárolják be magukat az európai fegyvercégek az űriparba, mivel a műholdas képességek terén komoly elmaradásban van az EU az USA-hoz és Kínához képest. Bár szektorálisan a civilről egyre inkább a védelmi beruházások felé tolódnak a források Európában is, nem áll túl jól a mérleg, ha a kontinens versenytársait is nézzük.