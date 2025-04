Hatalmas pofont adott Brüsszel az Apple-nek és a Metának

Az Európai Bizottság történelmi lépésként összesen 700 millió euróra büntette az Apple-t és a Metát a Digitális Piacokról szóló törvény megsértése miatt. A döntés új korszakot nyit a nagy technológiai cégek uniós szabályozásában, és komoly geopolitikai következményekkel járhat. A Portfolio-nak egy diplomata azt mondta, hogy Brüsszel ezzel egyértelmű üzenetet küldött: Európában nem tűrik tovább a digitális piactorzítást.

Az Európai Bizottság szerdán 570 millió euróra büntette az Apple-t, és 228 millió euróra a Metát, miután megállapította, hogy a két amerikai technológiai óriás megsértette a Digitális Piacokról szóló törvény (DMA) előírásait.

Ezek az első, a DMA alapján kiszabott szankciók, amelyek célja, hogy megfékezzék a nagy techcégek piaci erőfölényét és elősegítsék a versenyt.

Az Apple azzal vétett a szabályok ellen, hogy megtiltotta az alkalmazásfejlesztőknek, hogy a felhasználókat az App Store-on kívüli, olcsóbb ajánlatokra irányítsák. A Bizottság ezt a verseny jogellenes korlátozásának minősítette.

A Meta esetében az volt a kifogás tárgya, hogy a felhasználók csak fizetős előfizetés választásával kerülhetik el személyes adataik széles körű felhasználását – ez szintén sérti a DMA-t.

A büntetések időzítése nem véletlen: Ursula von der Leyen többször elhalasztotta a döntést, tartva az amerikai megtorló intézkedésektől, különösen a Trump-adminisztráció részéről.

Az EU és az Egyesült Államok között feszültségek uralkodnak a kereskedelmi kapcsolatokban, és Trump már korábban kilátásba helyezett vámokat azokra az országokra, amelyek büntetik az amerikai cégeket.

Brüsszel most úgy ítélte meg, hogy a Trump által bejelentett 90 napos vámfelfüggesztés lehetőséget teremt a fellépésre.

Emellett a lépés időzítése valószínűleg azért sem véletlen, mert akár alapot is teremthet ahhoz, hogy amint megírtuk: Ferenc pápa szombati temetése során személyesen is tudjon tárgyalni a témáról az amerikai elnök és a Bizottság elnöke.

A Bizottság szerint az intézkedések világos jogi alapokon nyugszanak, és elengedhetetlenek az európai digitális piac védelmében. A DMA előírja például, hogy a nagy techcégek kötelesek lehetőséget biztosítani az alkalmazásfejlesztőknek arra, hogy díjmentesen irányíthassák át a felhasználókat más platformokra – az Apple ezt megszegte. Emellett tilos az adatok platformokon belüli megosztása a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül, amit a Meta sem teljesített.

Mindkét vállalat jelezte, hogy fellebbez a döntés ellen, és hangsúlyozták: az elmúlt évben többször is módosították üzleti modelljeiket, hogy megfeleljenek az új szabályozásnak. Eközben az Európai Parlament zöldpárti képviselője, Alexandra Geese kijelentette: az EU-nak nem szabad feladnia saját szabályait politikai alku reményében. A DMA betartatása szerinte nem alku tárgya, hanem elvi kérdés.

Az EU most először szabott ki bírságot a nagy technológiai cégekre a Digitális Piacokról szóló törvény alapján, ezzel precedenst teremtve a digitális szuverenitás védelmében.

Mint azt egy uniós diplomata a Portfolio-nak magyarázta:

a geopolitikai feszültségek közepette Brüsszel azt üzeni: a szabályokat Európában nem a Szilícium-völgy diktálja!

A lépés a vámháború eszkalálódásához is vezethet, mivel az amerikai, az EU-ra általánosan alkalmazandó 20 százalékos vámokat azzal is indokolta a washingtoni adminisztráció, hogy szigorú szabályozásokat vezettek be a technológiai cégekre.

Címlapkép forrása: EU