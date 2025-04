Tömeges eltiltást hozhat a brüsszeli korrupciós botrány

Az Európai Bizottság megtiltotta a Huaweihez köthető szervezetekkel való találkozókat a kínai mobilcéget érintő korrupciós botrány miatt. Az ügy miatt már annak kirobbanásakor, márciusban megtiltották, hogy a Huawei alkalmazottaival találkozzanak, de a kiterjesztés több neves brüsszeli szervet is az élesebb elhatárolódásra, vagy a kapcsolatok teljes felfüggesztésére ösztönözheti.

A Bizottság határozatlan ideig nem találkozik olyan lobbicsoportokkal vagy szakmai szervezetekkel, amelyek a Huawei érdekeit képviselik vagy a nevében szólalnak fel, derül ki a Politicónak eljuttatott közleményből. A döntés könnyen a céggel való együttműködések tömeges felfüggesztéséhez vezethet.

A Huawei munkatársaival már az ügy márciusi kirobbanása után megtiltották az egyeztetéseket, de a mostani kiterjesztés rengeteg érdekképviseletet, cégeket tömörítő fórumot és még elismert agytrösztöket is érinthet, akik bármilyen együttműködésben vannak a kínai mobilszolgáltatóval.

Az egyre szigorodó tiltások annak köszönhetőek, hogy a belga hatóságok korrupciós nyomozást indítottak a kínai technológiai cég brüsszeli tevékenységével kapcsolatban, és március elején egy koordinált rajtaütésben foglaltak le bizonyítékokat Belgiumban, Franciaországban és Portugáliában. A gyanú szerint

különböző luxusutazásokon és futballmérkőzésekre szóló jegyeken túl, akár 50 ezer eurót is eljuttathattak az érintett képviselőkhöz.

A belga ügyészség legalább nyolc személyt vádolt meg aktív korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel, köztük a Huawei egyik legmagasabb rangú európai vezetőjét is. A cég szerint, ha történt is vesztegetés, arról a vezetőség nem tudhatott, de meggyőző jelek vannak arra, hogy legalábbis szemet hunytak a gyakorlat felett.

A Huawei az EU átláthatósági nyilvántartása szerint 22 szervezet tagja, amelyek közül több - például a DigitalEurope, a BusinessEurope és az European Internet Forum - már felfüggesztette a kínai vállalat tagságát.

Más szervezetek különböző intézkedéseket hoztak: a SolarPower Europe csökkentette a Huawei "nem tagsághoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásait", míg az Európai Kiberbiztonsági Szervezet (ECSO) felülvizsgálja a vállalat tagságát, amelynek eredménye április 29-én várható.

A Huaweinek közben olyan elismert kutató-tanácsadó cégekkel is van együttműködése mint a Bruegel Intézet vagy a CERRE (Centre on Regulation in Europe). Utóbbi "alapos felülvizsgálatot" folytat, de előbbi ez idáig nem reagált a tiltásra.

Ahogy arról korábban írtunk, a korrupciós botrányban az Európai Parlament több képviselője is érintett lehet, akik egyhangúan elutasították, hogy bármiféle ellenszolgáltatásban részesültek volna a Huaweitől. Közülük többen azért kerültek a célkeresztbe, mert aláírtak egy közös nyilatkozatot, miszerint "technológiai rasszizmus" volna nem üzletelni a nemzetbiztonsági szempontból aggályosnak mondható kínai céggel.

