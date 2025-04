Brüsszel a szőnyeg szélére állíthatja a magyar kormányt

Az Európai Unió vizsgálatot indított Magyarország ellen, miután a kormány a Pride rendezvények betiltása mellett lehetővé tette a résztvevők arcfelismerő technológiával történő azonosítását. A brüsszeli aggodalmak középpontjában a gyülekezési jog korlátozása és az AI rendelet esetleges megsértése áll. Akár újra forrásmegvonással, vagy jelentős pénzbírsággal sújthatják a magyar kormányt.

Az Európai Unió vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy Magyarország új törvénymódosítása – amely lehetővé teszi a rendőrség számára a tüntetéseken részt vevők azonosítását arcfelismerő technológiával – összeegyeztethető-e az EU mesterséges intelligenciáról szóló szabályozásával – számolt be a Politico.

A március közepén elfogadott törvény – amely a gyülekezési jog korlátozásával megtiltotta a Pride események megtartását is – különösen érzékeny pont az uniós jog szempontjából.

Főként a valós idejű biometrikus megfigyelés az uniós AI-rendelet kifejezett tiltása alá tartozhat.

Az Európai Bizottság jelenleg annak részleteit elemzi, hogy Magyarország valóban valós idejű arcfelismerést alkalmaz-e, vagy az adatfeldolgozás időbeli eltolással történik. Utóbbi esetben a gyakorlat ugyan nem tiltott, de „magas kockázatú” alkalmazásnak minősül, amelyhez szigorú feltételek – például hatásvizsgálat és bírói engedély – szükségesek. A Bizottság szóvivője hangsúlyozta:

ha szabálysértés történik, az EU „nem fog habozni” intézkedéseket hozni.

Az AI rendelet alapján akár 35 millió eurós bírság is kiszabható, de a végrehajtás részletei a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Az is egy út lehet a Bizottság előtt, ha megállapítják, hogy az alapjogi charta, vagy esetleg jogállamisági kritériumokat sért az intézkedés. Ha utóbbira jutnak, az újabb EU-s forrásfelfüggesztést is jelenthet a magyar kormánynak.

Az ügy különösen nagy figyelmet kapott Brüsszelben, mivel a Pride-ot célzó törvényalkotás – amely a gyermekvédelemre hivatkozva korlátozza az LMBTQI rendezvényeket – összetett jogi és alapjogi kérdéseket vet fel.

Az Európai Parlament számos képviselője – köztük az AI rendelet egyik társszerzője, Brando Benifei – jelezte aggályait, rámutatva, hogy az arcfelismerő rendszerek nemcsak az emberek hozzájárulása nélküli azonosítására alkalmasak, hanem érzékeny személyes jellemzők (mint például a szexuális orientáció) kikövetkeztetésére is. Több civil szervezet – köztük a Magyar Helsinki Bizottság – szintén hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz, sürgetve a fellépést.

A magyar kormány szerint a módosítások megfelelnek az uniós és hazai jogszabályoknak.

A technológiai végrehajtás részletei azonban nem átláthatók a lap beszámolója szerint: a rendőrségi felvételeket a magyar hatóságok dolgozzák fel, de nem ismert, milyen időeltolással történik ez, ami döntő lehet az uniós megítélés szempontjából. Az EU-nak tehát egyaránt kell értékelnie a technológiai megvalósítást és a magyar bírói rendszer függetlenségének kérdését, amely már régóta vitás pont az Európai Bizottság és a magyar kormány között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images