Visszacsinálnák a brexitet: új utat nyitnak a munkaerőnek

Portfolio 2025. április 25. 09:35

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a brit miniszterelnök, Keir Starmer egyre szorosabb együttműködés jeleit mutatják, mivel mindkét fél érdeke, hogy a britek is kivegyék részüket a kontinens újrafegyverkezéséből, és így a stratégiai függetlenség kialakításából. Az eddig vitapontként kezelt érdekkülönbségek most apró nézeteltérésekként jelennek meg, amelyekből mindkét fél kedélyesen enged, és így a fiatal munkaerő is újra szabad áramlást kaphat London irányába.