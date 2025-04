Aranyútlevél-botrány: Magyarország pont akkor vág bele, amikor az EU bírósága csaphat le

Portfolio 2025. április 28. 08:45

Miközben az Európai Unió szankciókkal sújtja az Ukrajna elleni orosz háború támogatásában részt vevő személyeket, egyes üzletemberek – köztük Albert Avdoljan – megvásárolt máltai útlevelükkel továbbra is szabadon mozoghatnak a kontinensen. A máltai „aranyútlevél” programban több szankcionált vagy korrupciógyanús személy szerzett uniós állampolgárságot, komoly aggályokat keltve Brüsszelben. A rendszer jövőjéről az Európai Bíróság dönthet, miközben a kritikusok szerint a pénzért árult útlevelek az egész EU integritását veszélyeztetik. Bár állampolgárságot nem biztosít, Magyarország is most indított egy aranyvízum-programot, de több európai országban régen elérhetők ilyen szolgáltatások.