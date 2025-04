Ursula von der Leyen három támadás miatt készül tárgyalásra és megtorlásra

Az Európai Unió globális kereskedelmi nagyhatalommá válása a szabályalapú globalizáció korában történt, de most olyan világban találja magát, ahol a kereskedelem a geopolitikai nyomásgyakorlás eszköze lett. Donald Trump újraválasztása óta a Fehér Ház vámokkal, exportkontrollal és gazdasági zsarolással él, hogy kedvezőbb feltételeket kényszerítsen ki az EU-tól.

Trump például azzal fenyegetett, hogy a vámok elkerüléséhez az EU-nak 350 milliárd dollárnyi amerikai cseppfolyósított gázt kellene vásárolnia — ez azonban teljesen irreális, mivel a 2024-es EU-s LNG-import az Egyesült Államokból csupán 13 milliárd dollár volt.

Az Egyesült Államok január óta új vámcsomagokat vezetett be, köztük 25%-os terhet az acélra, alumíniumra és autókra. Egyes vámokat ideiglenesen megfeleztek júliusig, hogy tárgyalásokra maradjon idő, de a fenyegetettség állandó. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nehéz helyzetben van:

egyszerre kell egységes EU-s álláspontot kialakítania a 27 tagállam között, tárgyalnia az Egyesült Államokkal, és elkerülni egy újabb gazdasági recessziót.

Von der Leyen hárompontos stratégiával próbálja kezelni a helyzetet:

tárgyalás, megtorlás, és új piacok keresése.

Ennek része a belső piac akadályainak lebontása is — a Mario Draghi-féle jelentés szerint ezek a belső korlátok olyanok, mintha 45%-os vám terhelné a gyártást és 110%-os a szolgáltatásokat. Bár a belső piac a legfontosabb védőbástya, az akadályok lebontása politikailag és gazdaságilag is nehéz.

Kamatok, infláció, devizaárfolyamok – Jegybanki mozgástér befektetői szemmel A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján, ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.

A külső piacok bővítésére tett erőfeszítések látványosabbá váltak: 2024 decemberében megszületett a régóta halogatott Mercosur-megállapodás, majd frissítették a mexikói egyezményt is. További tárgyalások zajlanak Ausztráliával, Indiával, Délkelet-Ázsia több országával, valamint az Egyesült Arab Emírségekkel.

Brüsszel közeledik a CPTPP-hez is, amelyhez Új-Zéland és Szingapúr is tartozik.

A tárgyalások azonban nem könnyűek, főként az EU belső megosztottsága és zöldpolitikai követelései miatt. A mezőgazdasági lobbi és környezetvédők közösen akadályozták több megállapodás ratifikálását, attól tartva, hogy a külső importok (például hús, cukor, pálmaolaj) ártanak az európai termelőknek és az éghajlatnak. Több ország – például Franciaország és Hollandia – még most sem támogatja a Mercosur-alkut, noha az dömpingvédelmi mechanizmust is tartalmaz. Sabine Weyand, az EU kereskedelmi főigazgatója szerint a túlzott standardexportálás elidegenítette partnereiket, ezért rugalmasabb, együttműködésre épülő hozzáállásra van szükség.

A gazdasági következmények gyorsan jelentkezhetnek:

az ING Bank becslése szerint a 20%-os amerikai vámok 15%-kal csökkenthetik az EU-ból az USA-ba irányuló exportvolument, ami rövid távon 0,3%-os GDP-csökkenést jelenthet.

Leginkább Németországot, Olaszországot és Írországot érintené a visszaesés. Ha az EU is visszavágna, az tovább csökkentené a gazdasági teljesítményt. Bár az új Anti-Coercion Instrument eszköz bevetéséről is szó esik, a tagállamok közti megosztottság akadályozza a hatékony fellépést. Egy EU-diplomata szerint „kollektív fellépés nélkül nincs megoldás, de az is kell, hogy az asztalon legyen a pisztoly, még ha nem is sütjük el”.

Címlapkép forrása: EU