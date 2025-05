A magyar parlamentben szólalt fel az EP-elnök

Budapesten tartják az európai házelnökök konferenciáját, amely az unió tagállamainak parlamentáris együttműködését kívánja erősíteni. Az ülés nyitóbeszédjét Roberta Metsola EP-elnök adta, amelyben arról beszélt, hogy Európa polgárai között pártcsaládokon átívelő egyetértés van abban, mik a legnagyobb problémák. Elmondása szerint fontos, hogy minél több döntésbe a lehető legközvetlenebbül legyen bevonva az unió népe, és így a források elosztását is fontos lehet a lehető legalacsonyabb szinten koordinálni.

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola hétfőn az Európai Unió házelnökeinek konferenciáján mondott beszédet a magyar parlamentben, ahol hangsúlyozta az európai együttműködés fontosságát és a parlamentek szerepét a demokrácia erősítésében. Beszédének fő üzeneteként kiemelte, hogy

Európa akkor működik a legjobban, ha a tagállamok együttműködnek.

Az elnök szerint az Európai Unió jövője nem kizárólag Európában vagy a nemzetállamokban rejlik, hanem abban, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni az európaiak életének javításán.

Az Európai Parlament elnöke rámutatott, hogy az uniós polgárokat - pártállástól függetlenül -hasonló problémák foglalkoztatják. A 2024 júniusában megválasztott EP-képviselők - köztük a magyarországiak is - mind ugyanazokat a gondokat említették: az emberek aggódnak a számlák kifizetése, a lakhatás megfizethetősége és a munkahelyeik miatt.

Metsola szerint ezekre a kihívásokra közös megoldásokat kell találni, lehetőség szerint a döntéshozás legalacsonyabb szintjén, minél közelebb azokhoz, akiknek

a végső haszonélvezőinek kéne lennie a forrásoknak: az európai polgárokhoz.

Az elnök emellett hangsúlyozta a parlamenti együttműködés fontosságát, kiemelve olyan keretrendszereket, mint a nemzeti parlamentek bizottságait összehozó COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs) vagy az Európai Parlamenti Hét.

Metsola úgy véli a parlamenteknek is érdemes a napi szintű együttműködésre törekedniük, nem csak azért, hogy egységesebb válaszok születhessenek a közös kihívásokra, hanem azért is, hogy a jó működési gyakorlatokat is folyamatosan megoszthassák.

Elmondása szerint az Európai Parlament mindig a bővítés pártján állt, mivel először innen érkezett kérés Grúzia, Moldova és Ukrajna tagjelölti státuszára is. Az elnök megerősítette, hogy az EP továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása támogatásában az ország szabadságért folytatott harcában.

Szó esett még az újonnan alapított Európai Érdemrendről is, amellyel azokat tüntetik ki, akik jelentősen hozzájárultak az "európai projekthez". Metsola felkérte a nemzeti parlamentek házelnökeit, hogy vegyenek részt a jelöltállításban, és ebbe vonják be saját polgáraikat is, mert fontos az európaiak részvétele.

Beszéde végén Metsola arra buzdította kollégáit, hogy ne mulasszák el a lehetőséget az együttműködés erősítésére, és közösen dolgozzanak egy olyan Európa felépítésén, amely "mindenki számára működik".

Címlapkép forrása: EU