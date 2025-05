Ázsiai hatalommal épít digitális birodalmat az EU

Elmélyülő együttműködés bontakozik ki az unió és Japán között, miután az Európai Bizottság képviselője több konkrét lépést jelentett be a két fél közti harmadik Digitális Partnerségi Tanácson Tokióban. A japánokkal szinte közös architektúra épülhet ki, ahol az irányadó célok a nemzetközi versenyképesség garantálása, a felhasználók biztonsága, és a kritikus infrastruktúrák biztosítása az egyre gyarapodó kibervédelmi fenyegetések világában.

Komolyan megerősítették az EU és Japán közti digitális együttműködést hétfőn, miután mindkét fél egyetértett abban, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyre nagyobb szükség van a valóban megbízható partnerekre.

Bár korábban úgy tűnt az unió arra a következtetésre jutott, hogy nem reális versenybe szállni az amerikai és kínai techóriásokkal, a friss bejelentés szerint mégis mindent megtesz, hogy saját utat jelöljön ki, ami mentén

az európai cégek is elindulhatnak a digitális dominancia célja felé.

A tanácsülést Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős európai bizottsági ügyvezető alelnök, valamint Maszáki Táira digitális átalakulásért felelős miniszter, Maszasi Adacsi belügyi és kommunikációs államminiszter és Sindzsi Takeucsi gazdasági, kereskedelmi és ipari parlamenti államtitkár társelnökölte.

A megbízhatóság mellett, a felek egyetértettek abban is, hogy fokozni kell versenyképességüket és elő kell mozdítaniuk az értékalapú megközelítést a globális digitális kormányzásban. Mindennek akkor van értelme, ha gazdasági biztonságot és a digitális technológiák ellenállóképességét is garantálni tudják, ezért több konkrét intézkedést is hoztak.

Elkezdenek dolgozni azon, hogy a Japánban és EU-s országokban szerzett tudományos v égzettségeket kölcsönösen automatikusan elismerjék , és teljes interoperabilitás jöjjön létre a digitális személyazonosító rendszereik között.

A félvezetők terén megerősítik a kutatási együttműködéseket, és egyúttal olyan figyelmeztető rendszereket, információs csatornákat alakítanak ki, amelyek időben jelzik az ellátási láncokra leselkedő fenyegetéseket.

Az 5G és a 6G fejlesztésével kapcsolatos közös munkát is felpörgetik, különös tekintettel a 6G MIRAI-HARMONY projektre, amely az AI által működtetett felhasználóbarát kommunikációs hálózatok felépítését szolgálja.

Kiírnak egy kvantumszámítástechnikai kutatási pályázatot olyan projekteknek, amelyek az éghajlat modellezés, a biomedicína és az anyagtudományok területein érvényesülhetnek. Emellett pedig a kifejezetten a megbízhatóságot priorizáló AI modellek mellett foglaltak állást, ide értve a Hiroshima AI-t is.

Az adatkezelésben is közös munkába kezdenek egy munkacsapat létrehozásán, ami a két fél adatközpontjai közti átjárhatóságot és információcserét segítené elő.

Az online felületek és digitális piacterek terén is olyan szabályozási összhangra törekednek, ami a felhasználók alapvetők jogait és biztonságát részesíti előnyben.

Fontos információcsere történt a kibervédelem terén is, különösen a kritikus infrastruktúrák ellenállóképessége és a termékbiztonság területén, ahol növekvő fenyegetést jelenthetnek az orosz beavatkozások.

A tengeralatti kábelek biztosításában is megerősítették a közös munkát, és kiemelt fontosságúként jelölték meg a sarkvidéki összeköttetés kialakítását, a megbízható adatforgalom biztosítására.

A következő lépésként kedden Virkkunen ügyvezető alelnök és Minoru Kiucsi, a tudományos és technológiai politikáért felelős japán államminiszter szándéknyilatkozatot ír alá a kvantumtechnológiáról, amely fokozza az együttműködést a globális kihívások kezelésében.

A negyedik Digitális Partnerségi Tanácsot jövőre, 2026-ban tervezik megtartani Brüsszelben.

