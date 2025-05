Az uniós atombombát vetné be Magyarország ellen a Taoiseach, Orbán Viktor nem maradt adós a válasszal

Az ír miniszterelnök, Micheál Martin éles hangon bírálta Magyarországot és különösen Orbán Viktor politikáját az Euronewsnak adott interjújában. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a magyar kormány akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását, miközben a közösség jövője és geopolitikai érdekei is azt diktálnák, hogy Kijev mihamarabb az EU tagjává váljon.

Felháborító, ami most történik. Nézetem szerint elengedhetetlen, hogy Ukrajna geopolitikai okokból csatlakozzon az Európai Unióhoz

– fogalmazott.

Martin úgy véli, hogy az uniós döntéshozatalban alkalmazott egyhangúsági elvvel a magyar kormány visszaél. Mint mondta, sok eszköz áll rendelkezésünkre,

az egyik ilyen a hetes cikkely szerinti eljárás, de minden eszközt be kell vetnünk. Ha ez a visszaélés folytatódik, az EU működésképtelenné válik.

Orbán Viktor szerint azonban az egyhangúság védelme a nemzeti szuverenitás záloga, és múlt heti nyilatkozatában azt állította: „Ukrajna EU-tagsága Magyarország nélkül nem lehetséges.”

Az ír taoiseach külön kitért arra is, hogy Magyarország rendre blokkolja az Ukrajnának szánt uniós segélyeket és késlelteti a közös döntéseket, például az Európai Békekeret működését. „Most már kétoldalú alapon nyújtunk nem halálos segítséget Ukrajnának, mivel az uniós csatornákon keresztül nem tudjuk ezt megtenni a magyar vétó miatt” – panaszolta Martin, akinek országának semlegessége az alkotmányba foglalt.

A kritikák nem korlátozódtak a külpolitikai kérdésekre: Martin elítélte a magyar kormány LMBTI-közösséggel szembeni politikáját is, különösen a Pride felvonulások betiltását. „Nagyon aggaszt bennünket, ahogyan Magyarországon aláássák az LMBTI közösséget, ezek olyan alapvető ügyek, amelyekkel az Európai Uniónak foglalkoznia kell” – hangsúlyozta.

Martin szerint Orbán európai unióval szembeni retorikája is romboló hatású. „Ha megnézzük, hogyan beszél a magyar kormány az EU-ról, olyan, mintha Európát meg kellene hódítani vagy be kellene venni. Ez rendkívül negatívan befolyásolja a közvéleményt” – mondta az ír vezető.

Orbán Viktor nem maradt adós a válasszal: az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

a magyarok mindig az ír hazafiakat tartották a szabadság és a nemzeti függetlenség bajnokainak.

Szerinte „megdöbbentő, amikor egy ír hazafi a birodalom oldalára áll a nemzeti szuverenitás helyett. Ne tegyük tönkre az ír és magyar hazafiak közötti szerelmi történetet.”

