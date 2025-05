Brüsszel és a britek elkezdték visszacsinálni a brexitet, azonnal össze is vesztek

Portfolio 2025. május 15. 08:42

Komoly feszültségek nehezítik az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kapcsolatok újratervezését, miután több tagállam újabb engedményeket követel Londontól. A terv részben visszacsinálná a brexitet, de a halászati jogok, a fiatalok mobilitása és az EU-jog szerepe körüli viták a hétfői EU–UK csúcstalálkozó előtt is nyitott kérdések maradtak – számolt be a Financial Times.