Teljes konszenzussal elfogadta az EU a 17. szankciós csomagot

Az EU kedden elfogadta a 17. szankciós csomagját Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt. A korlátozások közel 200 árnyékflottához tartozó hajót érintenek

– jelentette be Kaja Kallas az X-en közzétett bejegyzésében.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships. New measures also address hybrid threats and human rights.More sanctions on Russia are in the works.The longer Russia wages war, the tougher our response. {:url}