A Fradi mérkőzésén akartak korrumpálni egy európai politikust

Portfolio 2025. május 22. 10:17

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke kihirdette azon képviselők listáját, akiknek első körben függeszthetik fel mentelmi jogát, hogy vizsgálatokat folytathassanak ellenük a Huawei-korrupciós botrány felderítése érdekében. Az ügyben kínai luxus utak, és bújtatni próbált pénzátutalások is fölmerültek, de most úgy néz ki, azokat a politikusokat veszik elő először, akik "baráti invitációra" focimérkőzést nézni ültek be a kínai cég VIP-páholyába. Az egyik képviselőt pont a Fradi mérkőzésén próbálták meg behálózni, amire magyar asszisztensén keresztül kapott jegyet.