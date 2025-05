Besokallt Brüsszel, célkeresztet festenek az orosz energiaimportra

Az Európai Unió külügyminiszterei kedden elfogadták az Oroszország elleni 17. szankciós csomagot, amely különösen az orosz „árnyékflottát” vette célba – vagyis azokat a tankerhajókat, amelyekkel Moszkva megkerüli a nyugati olajárplafont.

A csomag megduplázza a szankcionált hajók számát, valamint korlátozásokat vezet be egy orosz olajvállalattal és egy szállítmányozási céggel szemben is.

Kaja Kallas észt miniszterelnök a külügyek tanácskozásán úgy fogalmazott: „Putyin nem akar békét, és nem fogad el feltétel nélküli tűzszünetet, ezért fokozni kell a nyomást.”

A Politico Playbook most arról ír, hogy az EU már előkészítés alatt álló 18. szankciós csomagja ennél is szigorúbb lehet. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en jelentette be, hogy „újabb kemény szankciók” jönnek, és szoros egyeztetés zajlik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Just off the phone with . We are coordinating closely on the next steps.Europe has just adopted its 17th package of hard-biting sanctions.An 18th package is being prepared with further hard hitting sanctions. Its time to intensify the pressure on Russia to @ZelenskyyUa