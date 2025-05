Német cégtől szerezhet lehallgatásra is alkalmas eszközöket Oroszország

Portfolio 2025. május 23. 10:47

Egy német techcég leányvállalati hálóján és köztes államokon keresztül játszhatott át lehallgatásra is alkalmas eszközöket a szankciók alatt álló Oroszországnak. A vállalat azzal védekezik, hogy a technológiát még a tiltások élesedése előtt értékesítette, de valójában pontosan tudhatták, hogy az átadásra is vonatkozik a határidő, és azóta is alternatív utakon dolgozhat az orosz állam megrendelésein.