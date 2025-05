Kiskaput nyit Brüsszel az uniós forrásokból való háborús felkészülésnek

Portfolio 2025. május 27. 07:20

Lengyelország az Európai Bizottsághoz fordult, hogy az alapvetően lokális környezetvédelmi fejlesztésekre szánt pénzekből óvóhelyeket, tankoknak is megfelelő utakat, és fegyverfejlesztéshez hasznos projekteket hozhasson létre. Az átcsoportosítás nem csak a felhasználás céljában, hanem az idejében is rugalmasságot biztosítana, ugyanis egy új testület létrehozásával, az uniós határidő közelgő lejártát is kicselezhetik.