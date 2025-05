Meglepő ajánlat Brüsszelből: így próbálják megállítani Trump vámháborúját

Az Európai Unió intenzívebbé tette kereskedelmi tárgyalásait az Egyesült Államokkal, hogy elkerülje Donald Trump elnök 50%-os vámemeléseit, amelyeket július 9-re lengetett be az amerikai fél. Miközben az EU kompromisszumokat ajánlott a szabályozási akadályok csökkentésére és a szorosabb együttműködésre, válaszcsapásokat is előkészített amerikai termékekre, ha a tárgyalások kudarcot vallanának – számolt be a Bloomberg