A NATO bővítését pedzegeti a Néppárt, de nem Ukrajnával

Portfolio 2025. június 18. 19:14

Az Európai Unió berkein belül is nagyban készülnek a tagállamok a közelgő NATO-csúcsra, ahol akár a védelmi költségvetés egységes, 5%-os szintre emeléséről is születhet döntés. Bár néhány szereplő továbbra is megkérdőjelezi az elköteleződés mértékét, az európai fősodor ezzel nemcsak a kontinens védelmét akarja garantálni, hanem rövid távon Donald Trump amerikai elnök lenyűgözése is fontos cél lehet, akinek a találkozó utáni kommunikációja azt is elhozhatja, hogy az oroszok próbára teszik a szövetség összetartását.