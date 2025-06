Brüsszel egyetlen tollvonással kirúgta Kínát a 4,4 billiárd forintos szegmensből

Az Európai Bizottság bekeményít: kizárja a kínai cégeket a nagy értékű orvosi eszközök beszerzéseiből, válaszul a kínai piaczárásra. A lépés figyelmeztetés Pekingnek, de az ajtó még nyitva marad a párbeszédre.

Az Európai Bizottság júniusban úgy döntött, hogy korlátozza a kínai cégek részvételét az uniós közbeszerzésekben az orvostechnikai eszközök terén, amennyiben a szerződés értéke meghaladja az 5 millió eurót. Az új szabály értelmében a pályázatokban legfeljebb 50%-ban lehet kínai eredetű az ellátási lánc tartalma. A döntés az EU új Közbeszerzési Eszközének (International Procurement Instrument – IPI) első vizsgálatát követi, amely Kína évek óta fennálló piacvédelmi gyakorlatára adott válasz.

Bár az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a rendelkezés arányos és nem veszélyezteti az európai egészségügyi ellátást, kivételek csak akkor alkalmazhatók, ha nincsenek alternatív beszállítók.

A lépés célja, hogy ösztönözze Kínát a viszonosság elvének betartására, miután az európai gyártók évek óta gyakorlatilag kizárva vannak a kínai állami orvostechnikai beszerzésekből. A Bizottság friss, 2025-ös jelentése szerint a kínai közbeszerzési tenderek 87%-ában alkalmaztak diszkriminatív vagy kizáró intézkedéseket az EU-s cégekkel szemben. Ez komoly gazdasági károkat okoz az európai iparnak, miközben Kína exportja az EU-ba az orvostechnikai eszközök esetében 2015 és 2023 között több mint duplájára nőtt.

Az Európai Bizottság ezért most először élt az IPI adta lehetőséggel, hogy konkrét korlátozó intézkedést hozzon egy harmadik ország gyakorlata ellen.

Az EU közbeszerzési piaca a világ egyik legnyitottabbja, a globális piac évente mintegy 11 ezer milliárd eurót (4 400 000 milliárd forintot) mozgat meg, amelyből jelentős részt hasznosíthatnának az európai cégek – ha viszonosság érvényesülne. A Bizottság régóta próbált tárgyalásos úton megegyezni a kínai féllel, de hiába emelték fel többször is a hangjukat, Peking eddig nem tett érdemi engedményeket. Az új intézkedéssel Brüsszel egyértelmű jelzést küldött:

az EU kész fellépni a kereskedelmi aszimmetriák ellen, és eszközöket is rendel hozzá.

A Bizottság ugyanakkor nem zárja le végleg a párbeszéd lehetőségét. Kifejezetten hangsúlyozza, hogy az IPI célja nem a büntetés, hanem a pozitív változások ösztönzése. Ha Kína hiteles, ellenőrizhető és kielégítő megoldásokat kínál a feltárt diszkriminatív gyakorlatok felszámolására, akkor a most bevezetett intézkedések akár felfüggeszthetők vagy visszavonhatók is lehetnek. A hangsúly tehát a kölcsönösségen és a tárgyalási hajlandóságon van, de Brüsszel most először világossá tette: a nyitottság nem egyirányú utca.

