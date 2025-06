Fantombirtokokra vehettek fel milliós támogatásokat az európai gazdák

Magas rangú görög politikusok közvetlen felelhetnek azért a korrupciós botrányért, melyben helyi gazdák nem létező földbirtokai után vehettek fel támogatásokat az uniós agrárpolitika keretéből. Az Európai Bizottság már kemény bírságot rótt Görögország nyakába, de az ügy részletei csak most fognak napvilágot látni.

Az Európai Ügyészség (EPPO) jelentése szerint két görög miniszter is közvetlenül érintett lehet abban a korrupciós ügyben, melyben az ország olyan legelőkre és mezőgazdasági területekre vehetett fel pénzt, ahol valójában semmilyen munka nem történt – írja a Politico.

Bár hivatalosan nem nevezték meg őket, a lap információi szerint az ország két korábbi agrárminiszteréről van szó: Makis Voridiszról és Elefterisz Avgenakiszról, akik 2021 és 2024 között töltötték be a pozíciót.

A csalás során elviekben olyan görög állampolgárokhoz juthattak uniós pénzek, akik valójában nem birtokoltak vagy béreltek termőterületet, és így helye sem volt az állítólagos munkavégzésüknek. A közös agrárpolitika (KAP) forrásainak elosztását az OPEKEPE nevű állami ügynökség látta el, amely a vizsgálat szerint

semmilyen tulajdonjogi igazolást nem kért a megigényelt támogatások ellenében.

Az OPEKEPE munkatársai egyébként korábban látványosan, fizikai úton akadályozták meg az ügyészség nyomozóinak munkáját, és emiatt fel is kellett függeszteni annak működését. A „fenyegetések” és „megfélemlítés” ellenére az EPPO-t vezető Kövesi Laura azt mondta, folytatják a tényfeltárást, és hatósága most a görög parlamenthez fordult, ugyanis a kormány volt vagy jelenlegi tagjait csak ők vizsgálhatják.

Az Európai Bizottság fogadta az ügyészség jelzéseit az üggyel kapcsolatban, és az elmúlt héten egy

400 millió eurós, tehát nagyjából 160 milliárd forintos büntetést szabott ki Görögországra.

Az OPEKEPE-n belül egyébként többen is jelezni próbálták a visszásságokat, és belső vizsgálatokat is kezdeményeztek, de bárki, aki hozzányúlt az ügyhöz, rövid úton félre lett állítva. Mivel az ügynökséget csak a májusi botrányos jelenetek után zárták be, görög és uniós oldalról is arra számítanak, hogy hamarosan újabb információkra derülhet fény az üggyel kapcsolatban.

