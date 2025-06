Belháború Brüsszelben, magába roskadhat Ursula von der Leyen hatalmi erőtere

Megroppanni látszik az Európai Bizottság elnöke mellett általában kiálló koalíció, miután a Parlament jobboldali frakciói arra kérték Ursula von der Leyent, hogy vonjon vissza egy eddig széles körben támogatott jogszabályt, amely felelősségre vonhatóvá tette volna a környezetbarát működésre hamisan hivatkozó vállalatokat.

A tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanács és az Európai Parlament ma tárgyalta volna részletesen az "Green Claims" néven emlegetett törvényjavaslatot, amely nagy előrelépést jelenthetett volna abban, hogy a vállalatoknak be is kelljen tartani azokat a környezetvédelmi vállalásokat, amikkel sokszor alaptalanul reklámozzák magukat.

Az Európai Bizottság és - az ügyben egyébként eddig konstruktív - lengyel soros elnökség pénteken vonták vissza a javaslat tárgyalását, az EP szerint csak utólag hivatkozva arra, hogy az szembe megy az EU bürokrácia csökkentési elveivel, és komoly terhet jelentene a kisvállalatok számára - derült ki az Európai Parlament jelentéstevőinek mai napon összehívott sajtótájékoztatójából.

Sandro Gozi (francia, Renew) és Tiemo Wölken (német, Szocdem) képviselők elmondása alapján az Európai Néppárt (EPP) és a tőlük jobbra ülő Konzervatívok és Reformerek (ECR), valamint a tényleges jobb szélen helyet foglaló Patrióták (PfE) szinte azonos levélben kérték a Bizottságot arra, hogy hátráljanak ki a javaslatból.

A Bizottság ennek pénteken eleget tett, de akkor nem társítottak semmilyen érdemi magyarázatot a döntéshez és a két képviselő arra is utalt, hogy

tudomásuk szerint valami elkeveredhetett a kommunikációs jegyzetek közt.

Elmondásuk szerint az ebből következő bizonytalanságra hivatkozva Olaszország is visszalépett a konstruktív tárgyalástól, így a várhatóan kedvező szavazati arány is elveszett. Itt azonban fontos kiemelni, hogy az ECR társelnöki pozícióit, egyrészről Georgia Meloni olasz elnök pártjának, másrészről pedig a jobboldali lengyel Jog és Igazságosság párt tagjai töltik be.

Az EPP-vel együttműködésben dolgozó, és Ursula von der Leyent közösen támogató Szocdem (S&D) illetve a liberális Renew vezetői már ma reggel belengették, hogy a lépésnek súlyos következményei lehetnek közös munkájukra jövőjére, de most a jelentéstevők most

arra szólították fel a Néppártot, hogy valljon színt, hogyha a jövőben a szélsőjobbal szeretne együttműködni.

A képviselők azért különösen tanácstalanok a döntés előtt, mert ritkán fordul elő, hogy egy témával kapcsolatban ilyen konstruktív munka folyik a Tanács és a Parlament közt. Az ő részükről azzal a mandátummal vettek volna részt a hétfői trialóguson, hogy a kisvállalatokat felmentsék a Green Claims tervezet kötelezettségei alól.

Emellett az egyeztetések során mindvégig elfogadták az EPP kívánalmait, hogy egyszerűsítsék a jogszabályt, és bár a Tanács eredetileg azt akarta, hogy az a kisvállalatokra is vonatkozzon, úgy tűnik most születhetett volna konszenzus a részletekről.

A Bizottságnak elviekben szerdáig van ideje dűlőre jutni arról, hogy hogyan szeretné kezelni a helyzetet, de addig bizonyosan folyamatos nyomásra számíthat von der Leyen. A helyzet súlyosságát és váratlanságát Wölken szerint az is jelezte, hogy az újságírókon kívül rengeteg EP képviselő is részt vett a sajtótájékoztatójukon, és hozzátette, hogy

ha visszavonják a Green Claimst, annak a fogyasztók és a környezetvédelmet komolyan vevő vállalatok lesznek a valódi kárvallottjai.

Címlapkép forrása: EU