Közös ritkaföldfém-tartalékot hozna létre az EU Kína ellen

Stephane Séjourné, az EU ipari stratégiáért felelős biztosa közös ritkaföldfémes stratégiai tartalékok létrehozását sürgeti a tagállamok számára, hogy kivédjék a kínai ellátási zavarok és gazdasági nyomásgyakorlás kockázatát.

Az uniós országoknak közös ritkaföldfémes tartalékokat kellene létrehozniuk a kínai ellátási zavarok és gazdasági zsarolás megelőzése érdekében – jelentette ki Stephane Séjourné, az Európai Unió ipari stratégiáért felelős biztosa a Handelsblatt német gazdasági lapnak adott interjújában.

Minden európai országnak van ma stratégiai olaj- és gáztartaléka. Ugyanezt kellene tennünk a stratégiai nyersanyagokkal is

– nyilatkozta Sejourne a hétfőn megjelent interjúban. A biztos azt is bejelentette, hogy még idén további pályázatokat indít alternatív nyersanyagforrások előmozdítására.

Az Európai Unió júniusban 13 új nyersanyagprojektet jelentett be az EU-n kívül, hogy növelje az energiaátálláshoz, valamint a védelmi és űripari ágazathoz nélkülözhetetlen fémek és ásványi anyagok ellátását. Bár ezek között számos akkumulátoripari újrahasznosító is van, és Magyarországon zajlanak is ilyen beruházások, egyetlen hazai projekt sem kapott kiemelt státuszt.

A bejelentés azt követően történt, hogy Kína áprilisban exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfém-mágnesekre, amíg az új engedélyeket meg nem szerzik. Ez arra kényszerítette az európai és más országok diplomatáit, autógyártóit és vállalatait, hogy sürgősen tárgyalásokat kezdeményezzenek a pekingi tisztviselőkkel a gyárbezárások elkerülése érdekében.

Eközben már részleges megoldást jelent, hogy

Észtországban már az európai szükségletek harmadát lefedő permanens ritkaföldfém-mágneseket gyártó létesítményt adtak át, amely Kínán kívül az egyetlen a világon.

Sejourne figyelmeztette Pekinget, hogy az EU rendelkezik a szükséges eszközökkel, hogy megvédje magát egy esetleges kereskedelmi háborúban. "Európának végre ugyanazokat a fegyvereket kell használnia, mint a versenytársainak" - hangsúlyozta.

Kína júniusban közölte, hogy nagy jelentőséget tulajdonít az EU aggályainak, és megvizsgálja a ritkaföldfém-exportok EU-ba történő szállításának jóváhagyási folyamatának felgyorsítását.

