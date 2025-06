Magyarország és Szlovákia vétóval fenyegeti a nagy EU-s tervet

Portfolio 2025. június 23. 16:44

Magyarország és Szlovákia hétfőn jelezte, hogy egyelőre nem támogatják az Európai Unió 18. szankciós csomagját Oroszország ellen, és annak elfogadását a tervezett orosz gáztilalom visszavonásához kötnék. A külügyminiszterek brüsszeli ülésén Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a csomagot már meg is vétózták, azonban egyelőre nem volt szavazáson a külügyi tanácsban a döntés, az uniós döntéshozók pedig arra számítanak, hogy ahogy eddig mindig, úgy most is eláll majd a blokkolástól a magyar kormány.