Napokon belül megpecsételődhet Ursula von der Leyen sorsa

Portfolio 2025. június 23. 09:45

Komoly dilemmával szembesül az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, aki bár a zöldítés politikájával harangozta be első ciklusát, most úgy látszik ennek ellenőrzését is vissza kell vágnia a versenyképesség oltárán. Ha így tesz, akkor könnyen elveszítheti az Európai Parlament támogatását, és ezzel válságba sodorhatja az amúgy is pengeélen menedzselt EU-s működést.