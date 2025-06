Puccs indult Ursula von der Leyen ellen, sorsdöntő szavazásra készülnek

A román AUR párt európai parlamenti képviselője összeszedte a szükséges támogatást ahhoz, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek bizalmatlansági szavazáson kelljen részt vennie, amiért nem hajlandó nyilvánosságra hozni a vakcinabeszerzéssel kapcsolatban váltott személyes üzeneteit. Egy ilyen szavazás akár a Bizottság leváltását is eredményezhetné, ám az ehhez szükséges kétharmados többségre gyakorlatilag semmi esély nincs, mivel a hét elején von der Leyen ellen felszólaló baloldali pártok nem hajlandóak együttműködni a jobbról jövő kezdeményezéssel.

Gheorghe Piperea román képviselő bizalmatlansági indítványt nyújtott be von der Leyen ellen az úgynevezett Pfizergate-botrány kapcsán. Az ügy középpontjában a bizottsági elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között 2021-ben, a koronavírus-járvány csúcsán folytatott titkos üzenetváltások állnak, amelyek a vakcinabeszerzésekről szóltak.

Piperea csütörtökön jelentette be közösségi média felületein, hogy megszerezte a szavazáshoz szükséges 70 képviselői támogatást, ami bár a saját 78 fős Konzervatívok és Reformisták (ECR) pártcsaládjából is összejöhetett volna, mégis a Szuverenista (ESN) és a Patrióta (PfE) képviselők rábólintása is kellett hozzá.

A parlamenti hatóságok jelenleg vizsgálják a kérelem elfogadhatóságát, de ha jóváhagyják, akkor július második hetében, a Strasbourgban tartott plenáris ülésen kell majd megvédenie magát von der Leyennek, a 720 fős Parlament előtt.

Bár kézenfekvően a támogatások többsége az EP jobb oldaláról érkezett, a múlt hét péntek óta ködös zöldmosási-botrány miatt nem elképzelhetetlen, hogy baloldali képviselők is örültek annak, hogy az elmúlt héten kirobbant zöldmosási-botrány miatt, a színük elé kell járulnia a Bizottság vezetőjének.

A Parlament elmondása szerint az EB teljesen váratlanul jelentette be, hogy visszavonja a "Green Claims" törvény tárgyalását, ami felelősségre vonná azokat a vállalatokat, amelyek hamisan hivatkoznak környezetbarát működésre.

Tette mindezt a Néppárt (EPP), az ECR és a Patrióták kérésére.

Úgy nézett ki ez akár még az EU centrista koalícióját is megrengetheti, mivel a von der Leyent támogató Szocdem (S&D) és Renew pártcsaládok szinte árulásnak tekintették a Bizottság lépését, és napokig válaszokat követeltek.

A Bizottság szóvivője hétfőn azt nyilatkozta, hogy a színfalak mögött a Parlament és a tagállamokat tömörítő Európai Tanács is tisztában volt az álláspontjukkal, miszerint a törvény szembe megy a szabályozások egyszerűsítésével, és szükségtelen terhet jelentene, ha azt a kisvállalatokra is alkalmaznák.

Bár az ügy továbbra sem tiszta, a visszavonás feltehetően egy félresikerült kísérlet lehetett a törvényegyszerűsítés kikényszerítésére, amelyet egyébként pont a Parlamentnek lett volna dolga megtárgyalni a Tanáccsal az elmaradt egyeztetésen.

Mostanra azonban úgy tűnik mindkét fél túltette magát a kommunikációs válságon, mert bár távolról úgy tűnhet kifejezetten érzékeny időpontban jön a bizalmatlansági szavazás, annak

szinte semmilyen esély nincs von der Leyen megbuktatására.

Ugyan az EB-elnöknek kellemetlen lesz újra elmondani, hogy a bírósági határozat ellenére "irrelevanciájuk miatt" nem mutatja be a Pfizer-vezérrel folytatott üzenetváltását, a Politico már végigkérdezte a releváns pártcsaládokat, és mindegyik megerősítette, hogy nem fog részt venni a jobboldal akciójában.

A jelenlegi parlamenti felállásban 187 fő ül az EPP-től jobbra, és még ha el is fogadjuk - hogy akár számos szakadárral együtt - mind bizalmatlanságot szavaznának Ursula von der Leyen vezetésének, akkor is

kikezdhetetlen lenne a Bizottság fennmaradásában érdekelt S&D, EPP és Renew 401 fős többsége.

Az ügy idő előtti kifulladása ellenére, az mindenképpen jelzésértékű, hogy a pártcsaládok nem a von der Leyenbe vetett bizalom, hanem a jobboldaltól való elhatárolódással indokolták, a bizalmatlansági indítvány leszavazását. Illetve az is tudható, hogy néhányan még a Bizottság elnökének saját pártjából, az EPP berkeiből is aláírták néhányan (feltehetően a szlovén delegáció) a román képviselő indítványát.

