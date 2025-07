Brüsszel már nem kertel, csőre töltött pisztolyt tesznek ki az asztalra

Portfolio 2025. július 01. 17:13

Donald Trump amerikai elnök továbbra is vámháborúval fenyegeti Európát, de az Európai Unió ezúttal nem hátrál meg. Brüsszel kemény feltételekkel küldi Washingtonba tárgyalóküldöttségét, miközben egyre többen állítják: az USA szenvedne a legtöbbet, még akkor is, ha az EU nem válaszolna. A Paris School of Economics friss modelljei szerint az amerikai export akár felére is zuhanhat, míg az uniós gazdaság szinte sértetlenül átvészelné a válságot. Az EU most nemcsak a vámokról tárgyal, hanem arról is, milyen világkereskedelmi rend következik Trump után. A tét: visszatér-e a szabályokon alapuló multilateralizmus, vagy marad az elnöki zsarolás korszaka.