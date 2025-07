Ursula von der Leyen beharangozta az ukrán kereskedelmi paktumot

Az Európai Bizottság új kereskedelmi megállapodást lengetett be Ukrajnával, amely a háború utáni ideiglenes keretrendszert egy hosszú távú, de visszafogottabb konstrukcióval váltja fel. Az ukránok hónapokig kérték, hogy érdemben tárgyaljanak velük arról, hogyan képzeli el az EU a távlatosabb együttműködést, de politikai okokból ezt idáig késleltették.

Az Ukrajnán kívül Moldovát és Grúziát tartalmazó Mélyreható és Átfogó Szabadkereskedelmi Térségre (DCFTA) vonatkozó egyezmény frissítésével alapozzák meg az ukránokkal folytatott kereskedelem jövőjét, írja az Euronews.

Az év első felében Ukrajna folyamatosan kérte az EU-t, hogy mondjon valami konkrétumot milyen feltételekre számíthatnak, de mivel az ukrán gabona import a lengyel gazdák számára is érzékeny témává vált, úgy döntöttek annak májusi lezajlásáig inkább elméleti síkon sem folytatnak tárgyalásokat.

Másfél hónappal, és egy intenzív hétvégi egyeztetéssel később, most Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelentette be az ukrán kereskedelmi paktumot, melynek talán legfontosabb eleme, hogy

Ukrajna vállalja a mezőgazdasági termékekre, az állatjólétre és növényvédőszerekre vonatkozó EU-s standardok 2028-as elérését.

Ukrajnára a 2022-es orosz megszállási kísérlet óta egy ideiglenes keretrendszer vonatkozott, amely vámmentességet adott nekik minden mezőgazdasági termékre, hogy ezzel is enyhítse az országra nehezedő gazdasági nyomást. Az így beáramló olcsó, és nem feltétlenül uniós elvárásoknak megfelelő minőségű termékek több tagállamban, Franciaországban, Lengyelországban és Magyarországon is nehezítette a gazdák piaci helyzetét.

Ennek enyhítésére az EU már korábban kvótákat vezetett be, de ezeket most úgy módosítanák, hogy azok tartósan is fenntarthatóak és előnyösek legyenek mindkét fél számára. A tervezet elfogadásához természetesen a tagállamok kormányfőit tömörítő Európai Tanácsban jóváhagyására is szükség lesz.

Az új javaslatnak még nem tudni minden részletét, de természetesen jóval visszafogottabb kereskedelmi keretek közé szorítja Ukrajnát, mint a június elején lejáró vámmentesség. Christophe Hansen mezőgazdasági biztos szerint a cél az volt, hogy

megfelelő egyensúlyt teremtsenek Ukrajna uniós kereskedelmének támogatása és az EU mezőgazdasági ágazatainak érzékenysége között.

A 2028-as vállalások mellett, a megállapodás része lenne több védelmi mechanizmus, amely az EU belső piacát védené a beáramló import mennyiségével és árazásával szemben. Az érzékeny termékek, mint a tojás, cukor és búza esetében a kvótákat növelnék, de a történelmi kereskedelmi volumenek alatt tartják, míg a kevésbé érzékeny tételek kvótáit ezek felé is engedhetnék.

Emellett például egyes tejtermékekre, a gombára és a szőlőlére semmilyen mennyiségi korlátozás nem vonatkozna. Cserébe Ukrajna jelentősen növelné a sertéshús, baromfi és cukor importkvótáit az EU-ból, miközben csökkenti vagy megszünteti a vámokat néhány további -még be nem jelentett - termék esetében.

A megállapodás technikai megvalósításán és részleteinek kidolgozásán túl, a következő lépésben a Bizottság a nemzetállamok és az Európai Parlament előtt fogja prezentálni a tervezetet, amely várhatóan kevés ellenállásba fog ütközni.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos szerint bizakodó a tagállamok támogatásában és azzal kapcsolatban is, hogy az egyezmény kiváló alapja lehet Ukrajna majdani csatlakozásának. Szerinte megvalósulása "szükséges stabilitást és kiszámíthatóságot" hoz a két fél közti kereskedelmi kapcsolatokban.

Címlapkép forrása: EU