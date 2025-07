Sorsdöntő kérdésben határoz Ursula von der Leyen bizottsága

Az Európai Bizottság 27 biztosa a mai napon hoz döntést arról, hogy milyen ütemben csökkentsék az unió károsanyag-kibocsátását. Bár a célok ambiciózusak, sok politikus attól tart, hogy a szavazóik megbosszulják az ezzel járó költségeket, de amellett is erős érvek szólnak, hogy minél hamarabb veszik komolyan a vállalásokat, annál hamarabb hajthat gazdasági hasznot a zöldítés.

A várhatóan kiélezett vitán arról hoznak döntést a biztosok, hogy az EU vállalja-e azt a célkitűzést, hogy 2040-re 90%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Teresa Ribera, a Bizottság ügyvezető alelnöke, aki egyben a tiszta és versenyképes átmenetért is felelős biztos, várhatóan közvetlenül az egyeztetés után jelenti be annak eredményeit. A klímacélok meghatározása azért kényes politikai kérdés, mert a sok szempontból az európai polgároknak is pluszköltségekkel járó zöldítés, és

több kormány attól tart, hogy ez a választási eredményeire is komoly negatív hatással lehet.

Bár Emmanuel Macron francia elnöknek a jelenlegi az utolsó ciklusa, a múlt héten a cél elhalasztásáról beszélt, azzal érvelve, hogy a tagállamok között megfelelő demokratikus vitára lenne szükség, mielőtt emellett elköteleződik az EU. Macron szerint most inkább a 2035-ös célra kellene összpontosítani, amelyet szeptemberig jogilag kötelező érvénnyel kell meghatározni a brazíliai ENSZ-klímakonferencia előtt.

A franciák többek közt azért is szeretnék elhalasztani a 2040-re szóló célok meghatározását, mert ezzel a 2035-ös vállalás mértékét is jelentősen csökkenthetik, ami előnyös lehet több ország, így az ő iparuknak is.

Az EU soros elnökségét átvevő Dánia viszont úgy látszik, kitart a célok mellett. Marie Bjerre, dán európai ügyekért felelős miniszter szerint a klímavédelem és a versenyképesség kéz a kézben jár.

A jövőben zöld technológiákra lesz szükségünk, és ha nem tartjuk fenn a magas klímavédelmi ambíciókat, akkor lemaradhatunk a versenyképességben és az ebből fakadó gazdasági előnyökről.

– mondta Bjerre, hozzátéve, hogy Dánia legalább 90 százalékos 2040-es célt szeretne.

A hétfői előkészítő ülésen a 27 európai biztos kabinetfőnökeinek körülbelül fele kritizálta a javasolt 2040-es tervet, így a Politico szerint kifejezetten heves vitára számítanak a biztosok is.

A most hozott döntés némileg előjelezheti azt is, hogy a zöldítés és a versenyképesség milyen mértékben lesz prioretizálva a következő hétéves ciklus költségvetésében, amelynél nagyon kétesélyes lehet, hogy milyen irányba mozdul a Bizottság a július közepére várható első javaslatában.

Címlapkép forrása: EU