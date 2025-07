Újabb csapás a brexit után: az EU blokkolja azt a megállapodást, amivel a britek menekültek volna

Az Európai Bizottság megakadályozta, hogy az Egyesült Királyság csatlakozzon a Pan-Euro-Mediterrán kereskedelmi egyezményhez, amely enyhíthette volna a Brexit utáni ellátási láncproblémákat. A döntés újabb feszültséget okoz London és Brüsszel között, miközben az EU a Windsor-megállapodás teljes végrehajtását követeli bármiféle további engedmény előtt.

Az Európai Bizottság elutasította az Egyesült Királyság kérését, hogy csatlakozhasson a Pan-Euro-Mediterrán (PEM) konvencióhoz, amely a származási szabályok rugalmasabb alkalmazásával könnyítené az exportáló vállalatok ellátási láncait. A PEM jelenleg az EU és 20 afrikai és közel-keleti ország között működik, és lehetővé teszi, hogy az exporttermékekhez felhasznált alkatrészek több országon keresztül juthassanak be alacsony vámkulccsal a piacokra.

A brit kormány a múlt héten közzétett új kereskedelmi stratégiájában sorolta fel a csatlakozást mint lehetséges megoldást a brexit utáni exportproblémák enyhítésére.

Brüsszel szerint azonban ez növelné annak kockázatát, hogy az Egyesült Királyságon keresztül olyan termékek is kedvezményes vámmal kerüljenek be az EU-ba, amelyek nem felelnének meg az uniós követelményeknek. A csatlakozáshoz módosítani kellene az EU–UK kereskedelmi együttműködési megállapodást, amit az unió blokkolhat – írja a Financial Times.

A döntés újabb feszültséget okoz az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatában, amelyet május 18-án még új alapokra kívántak helyezni a „reset”-megállapodás révén. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Brüsszel a PEM-ügyben is a windsori keretmegállapodás maradéktalan végrehajtását szorgalmazza, amely július 1-jén lépett teljes egészében hatályba.

Az EU csak ennek betartása után hajlandó tárgyalni az agrár-élelmiszeripari ellenőrzések megszüntetéséről.

A brit szupermarketláncok közül több – köztük az M&S – bírálta a Windsor-megállapodást, mivel az 1000 termék „not for EU” címkézését, további 400 esetben pedig teljes vámvizsgálatot ír elő. Az EU ugyanakkor határozottan ragaszkodik az előírások végrehajtásához, és nem kíván előrelépni az állategészségügyi megállapodásban, amíg ez nem történik meg. A brit kormány jelezte: nyitott a PEM-csatlakozással kapcsolatos opciók vizsgálatára, de nem kívánja kommentálni a folyamatban lévő egyeztetéseket.

