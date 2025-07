Készülhet a MÁV - döntött Brüsszel az új kötelező rendszerről

Lassan kifogy az Európai Unió közlekedésfejlesztési kerete, de az utolsó előtti részletből olyan projektek valósulnak meg, amelyek jelentősen növelhetik a kontinens tehervasút-forgalmának megbízhatóságát. Bár ez a személyvonatokat szinte egyáltalán nem érinti, az új rendszerben automatikus sebességszabályozással és egységesített kommunikációval gyorsítják az áruszállítást, amivel egyúttal a katonai eszközök dinamikus mobilizálhatóságának is megágyaznak.

Az Európai Bizottság 94 közlekedési projektet választott ki, amelyek összesen közel 2,8 milliárd euró (1100 milliárd forint) uniós támogatásban részesülnek a Connecting Europe Facility (CEF) keretéből. Az alap célja egy egész kontinenset lefedő digitálisan fejlett és összekapcsolt közlekedési hálózat kiépítése, és a friss források elsősorban a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) modernizációját szolgálják.

A vasúti közlekedés a teljes keretösszeg 77%-át, vagyis megközelítőleg 2,15 milliárd eurót kapja, ami kulcsfontosságú szerepet játszik az EU hosszú távú zöld átállásában. A támogatások nagy része alacsonyabb fejlettségi szintű régiókkal rendelkező országokhoz kerül, így többek között Lengyelországban, Szlovákiában, Görögországban segíti a vasútvonalak bővítését és korszerűsítését.

A Balti országokat összekötő Rail Baltica vasútvonal építése is jelentős forráshoz jut. Emellett 11 tagállamban – köztük Magyarországon – összesen 46 projekt keretében vezetik be az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszert (ERTMS), javítva a biztonságot és a határokon átnyúló interoperabilitást.

Az ERTMS elsősorban a vasúti teherforgalom szabályozására jött létre, azt teszi biztonságossá és kiszámíthatóbbá azzal, hogy automatikusan szabályozza a szerelvények sebességét és követési távolságait. Ezen felül mivel leváltja a sok esetben mára elavult, tagállami követési rendszereket,

a szállítmányokat nem kell megállítani a határokon vagy másik járműre átrakodni azokat.

A rendszer geopolitikai szempontból is fontos, ugyanis ez képezi a megbízható alapját a katonai eszközszállításoknak is. Az EU ezen túl forrást biztosít Ukrajna európai vasúti nyomtávra való átállásához is, ami hosszú távon elősegíti a régiós integrációt.

A szárazföldi közlekedés terén a közúti biztonságot erősítő beruházásokra is jut támogatás: tíz tagállamban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban biztonságos parkolóhelyeket alakítanak ki, illetve fejlesztik az intelligens közlekedési rendszereket (C-ITS). Emellett a légiközlekedés hatékonyságát is növelik a Single European Sky programon keresztül, amelynek célja a torlódások csökkentése, a kibocsátás mérséklése és az utazási élmény javítása.

A mostani válogatás egy 258 projektjavaslatból álló pályázati kör eredménye, amelynek lezárása 2025. január 21-én történt. A Connecting Europe Facility közlekedési programjának 2021–2027-es költségvetése 25,8 milliárd euró, amelyből a mostani kiválasztással már 95%-ot lekötöttek, így a jól pályázó tagállamoknak valószínűleg sikerül még a ciklus vége előtt kimeríteni a rendelkezésre álló keretet.

Címlapkép forrása: Portfolio