Magyarország új szövetségesekkel parancsol megálljt Ursula von der Leyennek

Szokatlan szövetkezésben vesz részt Magyarország kormánya, amelyben csatlakozik ahhoz a kritikus hullámhoz, amely ellenzi a régiós felzárkóztatást elősegítő kohéziós politika kivezetését a következő hosszú távú pénzügyi keret tervezetéből. A Bizottságot vezető Ursula von der Leyent eddig elsősorban az Európai Parlamentből érték kritikát a kormányok számára is nagyobb mozgásteret jelentő reformelképzelés miatt, de elképzelhető, hogy mindez olyan feltételrendszerhez lenne kötve, amely miatt a magyar kormány is biztosabbnak látja nem bolygatni a költségvetés tipikus szerkezetét.

A 2021-2027-es ciklust követő uniós hétéves költségvetési keret (MFF) bemutatásának közeledtével egyre feszültebb a politikai légkör. Szerdán tizennégy tagállam -köztük Magyarország - írt alá egy nem hivatalos dokumentumot, amelyben ellenezik az Európai Bizottság terveit az uniós források központosítására vonatkozóan - írja az Euronews.

Csak egy elkülönített és erős költségvetés, valamint a területek fejlettségi szintjét tükröző, régióalapú forráselosztási módszertan, továbbá egy önálló kohéziós politikára vonatkozó jogszabály biztosíthatja, hogy a következő többéves pénzügyi keret hosszú távú egységet, versenyképességet és konvergenciát eredményezzen az EU régióiban.

- áll a dokumentumban.

Bulgária, Csehország, Görögország, Spanyolország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia írta alá a "Kohéziós politika a jövőbeli többéves pénzügyi keretben" című nem hivatalos dokumentumot, amelynek célja, hogy külön forrásokat biztosítsanak a leggazdagabb és legszegényebb európai régiók közötti társadalmi-gazdasági szakadék csökkentésére.

A sajtó, ahogy a döntéshozók többsége is régóta tényként kezeli azt a korai szivárgást, miszerint Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek az a terve, hogy a Covid-idején létrehozott helyreállítási eszköz, az RRF mintájára reformálja meg az MFF-et.

Ennek egyik alapvetése, hogy megszűnhetnek a hétéves költségvetés nagyjából kétharmadát kitevő kohézióra és az agrárpolitikára szánt források, és ezek helyett 27 egyéni nemzeti borítékba osztanák szét az EU-s pénzeket, melyek teljesítés alapon lennének finanszírozva.

Az uniós pénzek kezelésének és hozzáférésének esetleges központosítása nagyobb hatalmat adna a nemzeti kormányoknak és Brüsszelnek, miközben hátrányosan érintené a régiókat és az Európai Bizottság más részlegeit.

Bár elsőre úgy tűnhet a magyar kormánynak érdeke lehet, hogy még szabadabban dönthessen arról milyen projektekre költhetné el az EU-s forrásokat,

az MFF megreformálásával könnyen feltételekhez köthetik azokat a forrásokat (pl.: agrárpolitika) amik a jogállamisági viták ellenére eddig zavartalanul érkeztek Magyarországra.

Az unió három fő szerve közül tipikusan a Parlamentnek van a legkisebb ráhatása arra, hogy milyen irányt vesz az EU a legérdemibb kérdésekben, de ők - különösen a Néppárt és a Szociáldemokraták részéről - az elmúlt hónapokban minden alkalmat megragadtak, hogy kiálljanak a kohéziós politika megtartása mellett, és azt is leszögezték, hogy egy jóval átláthatóbb feltételrendszert kell létrehozni a források lehívására.

Emellett nemrég olyan elképzelések is felmerültek, miszerint kohéziós és az agráralap mellé, egy versenyképességi alapot is létrehoznának, amelynek jelentős részét kutatás-fejlesztésre és így védelmi szempontokból is fontos - esetenként kettős felhasználású - beruházásokra költhetnék.

Cél az is, hogy az összes uniós pénzből megvalósuló projekt valamilyen módon pozitív hatással legyen a természetes környezetre, illetve egy friss bejelentés alapján a kvantumtechnológia is külön figyelmet kapna a következő MFF-ben a szerdán bemutatott új stratégia szerint, amely az alakulóban lévő iparág élvonalába lőné ki az EU-t.

Az, hogy most a tagállamokat tömörítő Európai Tanács nagyobb része levélben kéri von der Leyent a kohéziós politika megőrzésére,

határozott jelzés lehet arra, hogy valóban jelentős reformot készítenek elő a Bizottság irodáiban.

Persze a kormányokat saját jól felfogott önérdekük is vezeti, hiszen például Lengyelország kapja a legtöbb kohéziós forrást területi kiterjedése és fejlettségbeli szakadékainak köszönhetően, de körültekintő súlyozással egy egészséges, az unió felzárkóztatási céljait nem feláldozó költségvetés is születhet.

Ursula von der Leyen várhatóan július 16-án mutatja be a következő hosszú távú pénzügyi időszakra, tehát a 2028-2034-as ciklusra vonatkozó költségvetési javaslatot, ami várhatóan komoly kihívást jelent majd a Parlament és a Tanács tagjainak egyaránt.

Címlapkép forrása: EU