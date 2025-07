Öt éven belül törne az élre Európa a kvantumszámítógépek versenyében

Portfolio 2025. július 03. 08:38

Az Európai Bizottság bemutatta Kvantum Stratégiáját, amelynek célja, hogy néhány éven belül globálisan vezető szerepet töltsön be a kvantumtechnológiák területén. A kezdeményezés komoly versenyképességi faktorrá válhat néhány éven belül, így az EU egy szuverén ökoszisztéma kialakítását célozta meg. Bár a tudás megvan hozzá az EU-ban, egyelőre hiányzanak a befektetések, így most a startupok támogatása és a tudományos áttörések szorgalmazása mellett, ezek piaci alkalmazhatóságának is meg akarnak ágyazni.