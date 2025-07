Bekiabálások közepette mondta el védőbeszédét Ursula von der Leyen

Tapsviharok és tömeges bekiabálások váltották egymást a vitán, amelyet a Parlament vezetőjének is félbe kellett szakítania egy ponton. Ursula von der Leyen és az általa vezetett Bizottság ellen szélsőjobboldali képviselők indítványoztak bizalmatlansági eljárást, amelynek eredményeként akár az egész biztosi kollégium elveszítheti a mandátumát. Bár az erősebb pártcsaládok várhatóan megvédik von der Leyent, az indítvány teret adott a saját berkeikben is meghúzódó sérelmek kiengedésének.

Ursula von der Leyennek hétfőn kellett elmondania védőbeszédét a Bizottság ellen indított bizalmatlansági szavazás előtt, amelyre csütörtökön kerül majd sor. Az indítványt a román Gheorghe Piperea terjesztette be, és ahogy arról mi is részletesen beszámoltunk, még június végén szerezte meg hozzá a szükséges 10 százalékos támogatást.

Az indítvány még a saját Konzervatívok és Reformisták (ECR) pártcsaládján belül is megosztó, így annak olasz társelnöke, Nicola Procaccini már előre jelezte, hogy bár tagjaik szabadon szavazhatnak majd az ügyben, ő nem fogja támogatni a Bizottság megbuktatását, mivel abban most a számukra is elfogadható, jobboldali politikusok vannak többségben, és az egész procedúra csupán egy médiafigyelemre játszó kísérlet.

Procaccini azzal érvelt, hogy a mostani vakcinabeszerzések alatt küldött személyes üzenetek miatt von der Leyen előző kormánya alatt is benyújthatták volna az indítványt, csak az a különbség, hogy azóta sok mindenben jobb belátásra tért a Bizottság. Így például

komolyabban próbálja kezelni a migrációt, és a zöldátállásban is rugalmasabb álláspontot kezdett képviselni.

Ez utóbbi különösen érzékeny téma, miután pár hete a Bizottság visszahívott egy, a Szociáldemokraták (S&D) és a liberális Renew által is jegyzett javaslatot, miután erre kérték Ursula von der Leyent a Parlament több jobboldali pártjának képviselői. A törvénytervezet azokat a vállalatokat vonná felelősségre, amelyek alaptalanul hivatkoznak környezetbarát működésre.

Az eset feltehetően jó részben egy komolyabb kommunikációs malőr volt, hiszen a kisvállalatok mentességére hivatkozva történt a visszavonás, amelyet éppen a Parlament tárgyalt volna a tagállamokat tömörítő Tanáccsal. A tárgyalás elhalasztásával most a tervezet elfogadása is tolódik, de a hiba kiváló lehetőséget biztosított az S&D-nek és a Renew-nak is, hogy felhánytorgassák a Néppárt (EPP) és a tőle jobbra álló frakciók alkalmi együttműködéseit.

A mostani vitán a szocdem pártvezér kritikája így legfőképpen a Néppártot vezető Manfred Weberre éleződött ki, míg a liberálisok és a zöldek az átláthatóságra tett kívánalmaikat emelték ki, amelyeket az EPP sokszor a tőlük jobbra helyezkedő pártokkal szavazott le.

Az ő beszédeik nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy Webert válaszút elé állítsák: vagy komolyan veszi szövetségét az ő pártcsaládjába tartozó, von der Leyent is újraválasztó centrista pártokkal, vagy jobbra tolódik, és olyanokkal működik együtt, akiknek valójában nem érdekük egy erős Európa.

Weber maga még a számonkérések előtt beszélt, amelyben hangsúlyozta, hogy a jelenlegi parlamenti felállás szavazásainak 90%-ában a középerőkkel szavazott pártja. Ő ezen túl egy Európa-ellenes – és Vlagyimir Putyin orosz elnök számára igencsak szimpatikus – összeesküvésként beszélt az indítványról, amely szerinte csak felesleges időhúzás.

Ursula von der Leyen is hasonlóan láttatta a felállást, bár ő a „szélsőséges” jelzést használta azokra a képviselőkre, akik számon akarták kérni a vakcinabeszerzések átláthatósága miatt. Szerinte a Covid-járvány idején tanúsított határozott és közös fellépés az EU erejét igazolja:

Ez a szolidaritás Európája, amelyet én szeretek – és ez az az Európa, amelyet a szélsőségesek gyűlölnek.

– fogalmazott a Bizottság elnöke.

Bár von der Leyen továbbra sem hozza nyilvánosságra a Pfizer-vezérrel váltott személyes üzeneteinek leiratát, hangsúlyozta, hogy ugyanígy egyeztetett megannyi szakértővel és

a tagállamok vezetőivel is, akik a szerződések teljes ismeretében, szabadon dönthettek arról, milyen típusú és mennyi vakcinát szeretnének beszerezni.

Az ügyben való szavazásra csütörtökön kerül sor, amelyen kétharmados többségre lenne szükség ahhoz, hogy a jelenlegi Bizottság leváltásra kerüljön. A Néppárt működésével elégedetlen pártcsaládok már előre jelezték, hogy nem fognak részt venni a szélsőjobb Ursula von der Leyen megbuktatására tett kísérletében. Von der Leyen maga is jelezte: érti a kritikát, és elkötelezett abban, hogy a törvényhozás "minden lépését" együtt járja be a Parlamenttel.