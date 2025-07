Teljes kudarcba fulladt az Ursula von der Leyen elleni puccskísérlet

Az Európai Parlament papírformaszerű többséggel védte be Ursula von der Leyent a Bizottság ellen indított bizalmatlansági szavazásban. Bár a kezdeményezés eredetileg egészen súlytalan kísérletnek tűnt, az utóbbi időben elkövetett szerencsétlen húzások miatt valódi politikai jelentősége is lett az indítványnak, ami kritikus ponton adott fegyvert a von der Leyent támogató, balra húzó pártcsaládoknak.

360 nem, 175 igen és 16 tartózkodás mellett leszavazták a hivatalosan Európai Bizottság, valójában azonban Ursula von der Leyen személye ellen irányuló bizalmatlansági indítványt.

A kezdeményezés a vakcinabeszerzések alatt váltott szöveges üzenetek nyilvánosság előli eltitkolására épített, pont akkor, amikor egyébként a jobboldali irányvonalaknak kedvező erőviszonyok vannak az Európai Unió fontosabb pozícióiban.

Az indítványt a román Gheorghe Piperea, a szélsőséges AUR és az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) pártcsalád tagja kezdeményezte, aki a Pfizer-vezérrel váltott személyes üzenetek mellett a Covid-válság kapcsán létrehozott helyreállítási alap (RRF) "elherdálására", és az uniós támogatásokat zöldítést népszerűsítő kampányokra fordító civil szervezetek miatt.

Piperea már a napokban úgy nyilatkozott, hogy az indítvány lényege, hogy megmutassák: lehet ilyet, azonban egy sikertelen bizalmatlansági szavazás után a következő kiírásához egy ideig dupla annyi képviselő támogatása kell, és saját ECR pártcsaládjának olasz vezetése is azt kommunikálta, hogy

a lépéssel valójában ajándékot tesznek az EP baloldali erőinek asztalára.

A megállapítás ez esetben helytálló volt, a jobboldal számára fontos migrációs politika és a zöld átállás tekintetében is érdekeiknek megfelelő irányt vett a Bizottság az utóbbi időben, ahol bár nem az ő munkatársaik tevékenykednek, a Néppárt (EPP) biztosai most a versenyképességre és a politikai stabilitásra törekednek, így a politikailag megosztó – de mindkét irányba megérvelhető – témákban inkább a konzervatív közösség megnyugtatására szolgáló döntéseket hoznak.

Bár Ursula von der Leyent az EPP, a Szociáldemokraták (S&D) és a liberális Renew pártcsaládok centrista együttműködése juttatta hatalomba, az utóbbi hetekben megrendülni látszott szövetségük, mivel a Bizottság ismét az informális koalíción kívül eső, attól radikálisabb irányt képviselő pártcsaládok elvárásainak próbált kedvezni egy "zöldmosással" kapcsolatos tervezet visszavonásával, amelyben a sokszor megegyezni nem tudó Parlament és az Európai Tanács már konszenzusra jutott.

A gyakorlatban értelmetlennek keretezhető lépés fölbátorította nemcsak a Renew-t és az S&D-t, hanem a Zöldek pártcsaládját is, akik a szavazással kapcsolatos hétfői vitán be is nyújtották elvárásaikat. Von der Leyen némi szavatkozás után konkrét ígéreteket is tett a következő hosszú távú költségvetéssel kapcsolatban, ami után annyira magabiztosan várta a szavazás eredményét, hogy nem is maradt Strasbourgban, hanem Rómába utazott, egy Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferenciára.

A szavazat sikerességéhez kétharmados többség kellett volna, és ebben az esetben a tartózkodások, illetve távolmaradások nem számítottak. Az ECR egy része, és a magyar kormány képviselőit is tartalmazó Patrióták is támogatták a bizalmatlansági indítványt, de ez papírforma szerint kevésnek bizonyult. Különösen az S&D lengette sokáig a távolmaradását, de végül a Zöldekkel, a Renewwal és a Néppárttal együtt, különösebb felbolydulás nélkül leszavazták a döntést, majd mentek is a következő napirendi pontra.

