EU-s különadók sorával foltozná az uniós büdzsét Ursula von der Leyen

Sasvári Marcell 2025. július 19. 10:00

A szerdán bemutatott többéves pénzügyi keret javaslatában több visszásság is észrevehető, és egyelőre arról is vita van, mennyire lehet komolyan venni azokat a pontokat, amelyeket Ursula von der Leyen bizottsági elnök a hivatalos tájékoztatóján prezentált. Az Európai Bizottság ambiciózusnak beharangozott 2000 milliárd eurós költségvetési előterjesztése sokak szerint alig követi az inflációt, míg egyes tagállamok már most elkezdték kijelölni, mit tartanak lehetetlennek a csomagból. Különösen véleményes a betervezett saját források összege, amelyek azt szolgálnák, hogy ne a tagállamoknak kelljen mindenáron kitermelniük a felmerülő hiányt és az új prioritások mellett jusson az unió által felvett hitelek törlesztésére is.