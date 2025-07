Dán irányítással szabadulna meg az EU a bevándorlóktól

A tagállami képviselőket felvonultató Európai Tanács találkozóján új lehetőségeket vitatnak meg a migrációs helyzet kezelésére. A dán bevándorlási miniszter szerint csak kemény fellépéssel lehet megoldani a bevándorlással kapcsolatos problémákat, és Európa szélsőjobboldali pártjai főként csak azért tudtak megerősödni, mert a politikai fősodor túl óvatosan kezelte a helyzetet. Ehhez képest a dánok soros elnöksége most más politikát kínál, amelyben komoly szövetségeseik vannak Európa-szerte.

Kedden Koppenhágában ülésezik európai kollégáival a dán bevándorlási miniszter, Kaare Dybvad, aki határozott álláspontot képvisel migrációs kérdésekben. A miniszterek az EU egységes kitoloncolási politikájáról szóló javaslatot és az illegális migráció megfékezésének "új megoldásait" vitatják meg, miközben érintik a szervezett bűnözés, és a drogkereskedelem problémáját is.

Ugyan a jelenlegi soros elnökséget betöltő párt szociáldemokrata értékeket vall, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, és a kormányában migrációs ügyekkel foglalkozó Dybvad szigorú politikát folytat ezen a téren.

Álláspontjuk szerint "logikátlan és politikailag rendkívül veszélyes" lenne, ha az Európai Bizottság enyhítene a bevándorlási politikáján, nemcsak az EU szociális kohéziója miatt, hanem azért is, mert azzal tovább erősíthetné a szélsőjobboldali narratívákat.

A szélsőjobb azért erősödött meg, mert nem oldottuk meg a migrációs problémákat, ha ezt nem oldjuk meg, akkor nem leszünk képesek semmilyen érdemi progresszív politikát folytatni az EU-ban.

- nyilatkozta Dybvad a Politiconak.

A koppenhágai találkozón a belügy- és igazságügyi miniszterek, valamint az EU-ügynökségek és az ENSZ képviselői megvitatják a Bizottság javaslatait arról, hogyan lehetne humánus, de hatásos módon kitoloncolni a menekült státuszra nem jogosult bevándorlókat. Bár a magyar kormány egyelőre nem támogatja a migrációs paktumként emlegetett megoldási tervet, Dybvad reméli, hogy a kétnapos találkozón valamiféle egyetértés születik a javaslatról, és úgy véli, hogy az országok többsége megérti végre annak céljait.

Az egyik kényesebb kérdés ilyen szempontból az EU-n kívüli országokban létesített, úgynevezett "visszatérési központok" létrehozása, amelyek sikeressége és kivitelezhetősége eddig meglehetősen véleményes. Az ezzel kapcsolatos jogi, politikai és gazdasági aggályokról már korábbi cikkünkben részleteztük, de most körvonalazódhat az a stratégia, amely mentén végül elindulhat az unió a probléma megoldásában.

A dán vezetés mindenesetre karakteres megoldásokat ígér, és Frederiksen még az országa közös költségvetéssel kapcsolatos korábbi fukar hozzáállását is zárójelbe tette. A migrációs kérdések kezelésében most ráadásul Európa két vezető hatalmak, a németek és franciák is érdekeltek, így jóval nagyobb eséllyel születhet kompromisszum a témában, mint a korábbi időszakokban.

Címlapkép forrása: EU