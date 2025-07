Vízválasztóhoz érkezett Európa: végre eldőlhet, Kína ölelésébe kényszerül-e az EU vezetése

Történelmi csúcstalálkozóra készülnek az Európai Unió vezetői a bizonytalan geopolitikai időkben a puszta méreténél is jóval nagyobb jelentőséggel bíró Kínával. Sokáig az se volt biztos, hogy az országot vezető Hszi Csin-ping részt vesz a találkozón, de miután bejelentették, hogy ott lesz, elképzelhetővé vált, hogy valódi előrelépések lehetnek a kétoldalú kapcsolat több területén is. A találkozón olyan témákkal foglalkoznak majd, mint a jelenleg igencsak kiegyenlítetlen kereskedelmi kapcsolatok, a klímaváltozás visszaszorításának lehetőségei, és az Oroszország háborús túléléséhez jelentős részben hozzájáruló csendes kínai támogatás.

Igencsak vegyes elvárásokkal utazhat Kínába csütörtökön az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és a tagállami érdekeket megjelenítő, Európai Tanácsot vezető António Costa, akiket

az előzetes várakozásokkal ellentétben Hszi Csin-ping kínai elnök személyesen is fogadni fog.

A pekingi csúcstalálkozót a két fél közti diplomáciai viszonyok 50. évfordulójára időzítették, de ilyen szempontból feltehetően jelentősebb az, hogy az EU legfelsőbb vezetői előbb ülnek egy asztalhoz a Kínai Kommunista Párt fejével, mint Donald Trump amerikai elnökkel, aki hosszú hónapok óta nem veszi komolyan az EU-val folytatott kereskedelmi tárgyalásokat.

Régóta elmélet, hogy Trump kaotikus vámpolitikája, a közösségi médiában belengetett fenyegetései, és a sokszor tényeket lazán kezelő attitűdje Kína ölelésébe vezérelheti az EU-t, de von der Leyen július eleji parlamenti beszédében - amellett, hogy méltatta az ország civilizációs jelentőségét, és gyors fejlődését - elmondta, hogy milyen korszakos kihívásokkal kell számolni a két fél közti kapcsolatban.

Amellett persze, hogy végül Hszi is a tárgyaló asztalhoz ül, az utóbbi napokban több kritika is elhangzott a kínai féltől az egyeztetések felvezetéseként. Többek közt szerdán Wang Wentao kereskedelmi miniszter bírálta Maroš Šefčovičt, az Európai Bizottság kereskedelmi biztosát, azért, amiért nemrég szankciók alá helyeztek két kisebb kínai bankot, Oroszországgal való üzletkötéseik miatt.

Már ebből a példából is jól látszik, hogy mindkét fél a pozícióit erősíti a csúcstalálkozó előtt, és bár jóval esélyesebb, hogy óvatos kijelentéseknél és üres vállalásoknál nem hoz több gyümölcsöt a találkozó, nem az első eset lenne, hogy a szokatlan időzítés és a körülmények összjátéka miatt váratlan eredmények születnek.

Akár bejelentésre kerülnek, akár nem, az biztos, hogy Hszi jelenlétében nagyobb lenyomatot hagyó egyeztetések fognak folyni arról, hogyan is érdemes viszonyulni egymáshoz és Amerikához, a Trump-adminisztráció fennmaradó három és fél évében.

Kereskedelmi feszültség

Az egyik legfontosabb feszültség abból ered, hogy az USA-val egyeztetett kereskedelmi megállapodásuk után, a korábbi 25% helyett, ma már 55%-os vámot kell fizetni az Amerikába érkező kínai áru után, így ugyanezeknek a termékeknek az átirányításával hatalmas nyomás nehezedhet az európai egységes piacra, amely már így is szélmalomharcot vív a sokszor cégenként és termékenként is eltérő, komplex dömpingellenes vámrendszerével.

Az EU számai szerint mintegy 2 milliárd eurós a napi kereskedelem a két fél közt, és 2024-ben ez összesítve elérte a 845 milliárd eurót, ami a világ kereskedelmének 29,6%-át tette ki. Azonban míg az unió tagállamai összesen majdnem 520 milliárd eurónyi árut importáltak Kínából, addig mindössze 213,2 milliárdnyit exportáltak.

Ursula von der Leyen szerint az így keletkező több mint 300 milliárd eurós különbség, "az emberiség történetének legnagyobb kereskedelmi többlete."

Mindezt úgy, hogy közben az európai vállalatok egyre szorulnak ki a kínai piacokról, a "Buy China" irányelvnek köszönhetően, melynek értelmében a közbeszerzéseken automatikus 20%-os árelőnnyel indulhatnak a helyi gyártók. Ez a gyakorlat teljességgel tisztességtelen a Bizottság elnöke szerint, így feltehetően ezen a torzításon is alakítani akarnak majd az EU tárgyalói.

Ezt korábban az EU például a kínai orvosi eszközök saját közbeszerzéseiből való kizárásával, és az elektromos autók jelentős megvámolásával próbálta orvosolni, de az alapvető stratégia von der Leyen szerint soha sem a leválás (decoupling), hanem a együttműködéssel járó kockázatok megszüntetése (derisking) volt.

Ugyan a Bizottság elnöke tiszta és tálátható egyességről beszél, pont ezen a téren némileg pengeélen táncol, ugyanis az USA-nak egyáltalán nem érdeke, hogy Kínával szorosabb gazdasági kapcsolatokat ápoljon az EU, míg von der Leyen szemében

a függetlenedés nem hogy nehezen megoldható, hanem az európai fejlődés hatékonyságába is éket verne.

Tisztaátállási verseny

Érdekes ellentmondás az is, hogy bár jelenleg Kína a világ messze legnagyobb károsanyagkibocsájtója a maga 31%-ával, az erősen zöldítéspárti EU-hoz képest jóval többet invesztáltak, jóval hamarabb a tisztaenergiapiacot elősegítő technológiákba, így például a napelemekbe, vagy az elektromos autók akkumulátoraiba.

Míg az EU csak a 2010-es évek második felében kezdett ilyen jellegű fejlesztésekre célzottabb figyelmet fordítani, addig Kína már az évtized elejétől ezen dolgozott, és a RystadEnergy számai szerint 2023-ra már 390 milliárd dollárt ölt megújuló energiákba, karbonkibocsátás csökkentésre és újrahasználásra, hidrogénenergiára, akkumulátor és nukleáris iparra, az EU 125 milliárdjával szemben.

Kína egymagában többet fektetett a tiszta technológiákba mint Európa, az USA, Japán és India együttvéve, így Ursula von der Leyen szerint egyszerre kell azon dolgozni, hogy beérjük őket, valamint elérni azt is, hogy ők maguk is egyre inkább az zöldátállás mezejére lépjenek. Ennek érdekében az EU minden bizonnyal egy fixált, 25-30% körüli kibocsátáscsökkentési vállalást akar majd kicsikarni a Kínai vezetésből, ami értelmezhetőbb távolságba helyezi a átállást, mint az ország saját 2060-ra szóló karbonsemlegességi ígérete.

Oroszbarátság

Korábbi beszédében az is kiemelést kapott, hogy a csúcstalálkozó tárgyát képezi majd az is, ahogy a kínai-orosz kapcsolatok - különösen az olajfelvásárlások - biztos alapot szolgáltatnak az agresszor országnak, hogy továbbra is fenntartsa Ukrajna ellen folytatott háborúját.

Ezen felül természetesen az is tüske a nemzetközi közösség oldalában, hogy Kína állítólag olyan kettős felhasználású eszközöket értékesít Oroszországnak, mint például a drónok, amiket az utóbbi időszakban már az orosz katonák is sikeresen és szokatlanul nagy mennyiségben vetnek be az ukrán fronton.

Ursula von der Leyen szerint ez az eddig megrendíthetetlennek látszó kapcsolat elfogadhatatlan, és a jövőben komoly hatása lehet az EU és Kína közti kereskedelemre,

ha Hszi továbbra is támogatja Oroszországot, ahelyett, hogy kiállna a szabályok mentén működő világrend mellett, és ezt a gazdasági kapcsolataiban is tükrözné.

Ezzel párhuzamosan azonban a Bizottság azt is meghirdette, hogy eredményközpontú együttműködést akarnak, ami bár alapvetően azt jelentené, hogy tartózkodni fog a morális bírálatoktól, az tény, hogy az ukrajnai háborúból fakadó gazdasági nyomás megszűnése nagy fellélegzés lenne az EU-nak, így ezt a témát feltehetően valóban igyekszenek majd fenntartani.

Függéshelyzet

Hasonlóan fontos téma lehet a Kína által ritkaföldfémekre és örökmágnesekre alkalmazott exportkorlátozás, amelyet az amerikai autógyártókkal szemben már részben feloldottak, a vámtárgyalások sikeressége érdekében.

Bár az EU törhetetlenül igyekszik azon, hogy diverzifikálja a forrásait, bizonyos, hogy ezeket a tiltásokat is fel szeretné oldani, legalább részlegesen, hogy elektromos autóipara ne maradjon le még jobban, az Európába betörő kínai járműgyártókkal szemben. Itt persze amellett, hogy a kínaiak mennyi teret akarnak engedni az uniós gyártóknak saját terepükön, az is fontos, hogy az EU milyen erős tárgyalási pozíciót tud felvenni, a Japánnal megerősítendő együttműködésük fényében.

Ilyen szempontból fontos tanulság, hogy az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalásokon, Kínának kulcskérdés volt az, hogy állampolgáraik továbbra is folytathassanak tanulmányokat amerikai egyetemeken, ami megint csak azt a megállapítást erősíti, hogy

Hszi hajlandó rövid távon előnytelen alkukat kötni, ha az hosszú távon nem akadályozza országa folyamatos technológiai előretörését.

Óvatos keretezés

Ehhez képest ami most valószínűleg nem, vagy kevésbé lesz terítéken, az az EU következő többéves pénzügyi keretével (MFF) kapcsolatosan betervezett saját források témája, melyben felmerült az is, hogy megadóztatnák a Kínából érkező alacsony értékű termékeket is.

Mivel az EU-nak 2028-tól el kell kezdenie visszafizetni a Covid-járvány idején helyreállítási alaphoz felvett hiteleit, a következő hétéves költségvetésbe új forrásokat is be kellett terveznie, melynek az újonnan behozott vállalati és dohányadók mellett része lehet nem csak a 150 eurós érték alatti csomagok vámmentessége, hanem

az online rendelt árukra kivetett 2 eurós általános kezelési költség is, amely természetesen a kínai Temuhoz és Sheinhez hasonló kínai vállalatokat érintené leginkább.

Bár ez a terv Európai Bizottság hivatalos kommunikációjában nem kapott helyet, a Parlament júliusi plenáris ülésén kifejezetten nagy, frakciókon átívelő összhang alakult ki ezzel kapcsolatban, és a területért fogyasztóvédelmi oldalról felelős Michael McGrath is azt vetítette előre, hogy a kereskedelmi vonalon folytatódhat az ezzel kapcsolatos munka.

Stratégiai fordulat

A nagy ambíciók mellé eddig alacsony elvárások társultak EU-s szinten, azonban Hszi jelenléte jelentősen megemelheti a csúcstalálkozó jelentőségét. A legfontosabb kitűzések minden bizonnyal az Ukrajnával kapcsolatosak lesznek, amelyben Kínának eddig több szempontból is előnyös volt kivárni, és csendben támogatni az orosz agresszort.

Kérdés, hogy a Trump által benyújtott 50 napos ultimátum elég okot adhatott-e a kínai vezetésnek arra, hogy úgy döntsön most érdemes beszüntetni az Oroszország érdekeit is kiszolgáló politikáját, azért cserébe, hogy az EU kevésbé versenytársként, és sokkal inkább partnerként tekintsen rájuk az jelenleg elfordulóban lévő amerikai vezetés ellenében.

Ugyan erre kevés esélyt látni, hiszen Hszi számára is előnyös, hogy az euroatlanti világ figyelmét elsősorban az ukrán háború köti le, ha az USA valóban növelni tervezi az Oroszországra nehezedő nyomást, akkor

egyre költségesebb lehet Kínának vállalni, az orosz gazdaság lélegeztetőgépen tartását.

Címlapkép forrása: EU