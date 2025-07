Hatalmas büntetéseket helyezett kilátásba Brüsszel, teljesen kiüldözheti a Temut a kontinensről

Az Európai Bizottság előzetes vizsgálatai szerint a Temu teljesen figyelmen kívül hagyhatta az illegális termékekre vonatkozó szabályozásokat, emiatt olyan mértékű bírságot is kiszabhatnak rá, amely alapjaiban kérdőjelezné meg az online piactér európai elérhetőségét. A döntés alig csupán néhány napra a Pekingben folytatott sikertelen tárgyalások után született, miközben az EU többéves költségvetési tervei közt szerepelhet a kínai cégektől érkező termékek határozottabb megvámolása is.

Az Európai Bizottság tavaly október óta, többek között próbavásárlásokkal is vizsgálja a Temu értékesítési gyakorlatait, és a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékaik alapján arra jutottak, hogy megszegik az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályát (DSA), ezzel jelentős kockázatoknak kitéve az európai fogyasztókat is.

A vizsgálat szerint még a Temu 2024 októberi kockázatértékelése is pontatlan volt, és inkább általános iparági információkra támaszkodott, mintsem a saját piacterére vonatkozó konkrét adatokra. Ebből következik, hogy a cég nem tudta elvégezni a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket sem, így könnyen illegális és az európai szabványoknak nem megfelelő termékeket terjeszthet az uniós tagállamokban.

Az ügyben illetékes technológiai szuverenitásért és biztonságért felelős biztos, Henna Virrkunen szerint az európaiak azért is vásárolnak online, mert megbíznak az Egységes Piac garanciájában, de ezek betartásától jelenleg elég távol áll a Temu, pedig

az online fogyasztói érdekekből és a biztonságból nem fognak engedni, a "kérdés nem képezheti tárgyalások alapját."

A Temut jelenleg azzal vádolják, hogy nem biztonságos csecsemőjátékokat, és akár egészségre is veszélyes, gyárilag hibás elektromos kütyüket árusíthat, de a Bizottság más kérdésekben is nyomozás folytat. Amellett, hogy a kínai cég elmulasztja a kockázatcsökkentő intézkedések bevezetését, az átláthatósággal is komoly problémák vannak, és ajánlórendszerük akár tudatosan függőséget okozó gyakorlatokra is építhet.

Az előzetes vizsgálatok persze nem jelentenek végleges döntést. A Temunak lehetősége van védekezni, megvizsgálhatja a Bizottság vizsgálati anyagát és írásban válaszolhat annak megállapításaira. Ezzel párhuzamosan az Európai Digitális Szolgáltatások Testületével is konzultációkat folytathatnak arról, hogyan tudnának jobban eleget tenni az uniós követelményrendszernek.

Azonban, amennyiben a Bizottság előzetes álláspontja megerősítést nyer, a testület jogsértést megállapító határozatot fogadhat el, amely

a Temu teljes éves világpiaci forgalmának akár 6%-át elnyelő bírságot is kivethet a kínai cégre.

Mindez a CBM friss becslései alapján azt jelentené, hogy a 2024-es nagyjából 71 milliárdos bevételéből, 8,5 milliárdos bírságot kéne kiegyenlítenie, amellett, hogy igazodik az EU-s elvárásokhoz, ahol mintegy 10-12 milliárdos áruforgalmat bonyolított ugyanebben az évben.

Az persze fontos megjegyezni, hogy a Temu jelenleg is veszteségesen működik, amely akár 30 dollár mínuszt is csomagonkénti átlagot is jelenthet. Emellett a cég 2026-ra érheti el várhatóan a profitábilis működést, de a logisztikai fejlesztései még ekkor is csak

egy egymilliárd dollár alatti bevételt eredményezhetnek.

Mindeközben nemrég az Európai Parlament és a Bizottság nagy egyetértésbe került azzal kapcsolatban, hogy a Temuról, Sheinről, és egyéb kínai értékesítőktől származó áruk komoly fogyasztóvédelmi kockázatokat rejtenek magukba, így jó ötlet lehet, nem csak megszüntetni a 150 eurónál alacsonyabb értékű termékekre vonatkozó vámmentességet, hanem egy 2 euró nagyságú kezelési költséget is kivetni rájuk, amely az Európai Unió költségvetését is gyarapíthatná.

Bár az EU nyilván az európai polgárok érdekeire hivatkozik, Kína kormánya könnyen az ő kereskedőik ellen hozott bosszúként tekinthet a lépésre, miután az elmúlt héten kevés konkrétumot eredményező tárgyalásokat folytattak Ursula von der Leyen bizottsági elnök Hszi Csin-ping kínai elnökkel Pekingben.

Bár a találkozó kifelé jó hangulatban telt, igazából csak egy előszobáját nyithatta meg azoknak az ellentéteknek, amelyek az ország oroszbarát politikájából, és az EU Kínával szembeni 300 milliárd eurós kereskedelmi deficitjéből fakadnak. Ennek fényében válhat igazán fajsúlyossá, hogy az ehhez hasonló célzott fenyegetések együttműködésre, vagy sokkal inkább ellencsapásokra sarkallják a kínai vezetést.

Címlapkép forrása: EU