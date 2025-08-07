Élesítették Trump vámjait, de az EU-t továbbra is a sötétben tartják

Bár már majdnem két hete, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök kezet rázott Donald Trump amerikai elnökkel az új vámalku kereteiről, úgy látszik az USA tárgyalói továbbra sem veszik olyan komolyan a részletek tisztázását. Az Európai Bizottság állítja, hogy már nagyon közel vannak egy közös dokumentum publikálásához, de a 15%-os vámmaximum például még mindig nem vonatkozik az európai autóexportra, pedig ez lett volna az egyik legfontosabb biztos pontja a két fél közti megállapodásnak.

Európai idő szerint csütörtök reggel 6 óra 1 perckor lépett életben az Európai Unióból érkező termékekre vonatkozó 15 százalékos alapvám, amelyet Trump szokásához híven saját médiafelületén harangozott be, azzal a felütéssel, hogy

MILLIÁRDOK ÁRAMLANAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA A VÁMOKBÓL!

Trump ugyan múlt héten aláírta a júliusban egyeztetett 15 százalékos "alapvám" bevezetéséről szóló rendeletet, az egyelőre nem vonatkozik a Section 232-es rendelet alá eső termékekre. Ide olyan termékeket soroltatott Trump ami a szabályozás szövegezése szerint "nemzetbiztonsági kockázatot" jelentenek az amerikai iparra, így továbbra is tisztázatlan többek közt az európai autók, gyógyszerek, félvezetők, fémek, és alkoholos italok helyzete is.

Bár a von der Leyen által elfogadott vámalku egyik pozitívabb aspektusának sokan azt tekintették, hogy így a jelenlegihez képest felére csökkenhetnek az autóexportra vonatkozó vámok, a Reuters értesülései szerint azokra továbbra is 27,5 százalék fog vonatkozni, amíg a Trump-kormány nem ír ki egy kifejezetten rájuk vonatkozó rendeletet.

A lapnak nyilatkozó amerikai forrás szerint erre már lehet, hogy csak néhány napot kell várni, és a korábbi gyakorlatok alapján nem meglepő, hogy az USA képviseletének nem az EU-s dolgok rendezése a prioritás, már önmagában ott is el van ásva egy akna, hogy

míg Trump alapvámokról beszél, addig a Bizottság maximális 15%-os vámplafonként kommunikál az egyességről.

Trump közben egy gyógyszeripari tanulmány eredményeire is vár, amely meghatározó lehet abban, hogy mik azok "hétköznapi gyógyszerek" amelyekre végül vámmentességet érhet el az EU, amely ezek mellett gyógyászati eszközökre, és bizonyos alkoholos italokra is 0-hoz közelítő tarifát szeretne elérni.

A dolgok jelen állása szerint a Fehér Ház fokozatosan fogja kiadni az egyes árukategóriákra vonatkozó rendeleteit, és csak ezután jöhet az EU-val közösen kiadott nyilatkozat, amely még mindig nem lesz törvényileg kötelező erejű.

A jogi kötelezettségvállalás elhagyása ezen a ponton az uniónak kedvezhet, mivel arra semmi eszköze nincs, hogy az európai piaci szereplőkkel betartassa irreálisnak tűnő energiavásárlási és befektetési vállalásait, de amíg Trump nem foglalja rendeletbe a kívánt termékeket, addig továbbra is aggódhatnak, hogy mire jut tanácsadóival az amerikai elnök, az EU-s képviselők jelenlététől távol.

Az biztosnak tűnik, hogy a Bizottság készen áll, és jelenleg kevés dolgot vár jobban, mint hogy kiadhassák a közös közleményt. A Politiconak nyilatkozó magas rangú uniós tisztviselő szerint a dokumentum már 90-95%-ban elkészült, és gyakorlatilag csak arra várnak, hogy az USA rábólintson a tartalmára, ha azonban valóban minden Section 232 alá tartozó termék ügyében vizsgálódni akarnak,

könnyen lehet, hogy még heteket kell várni az eredményre, és majd csak az augusztusi nyári szünet után, szeptemberben várható a közös bejelentő nyilatkozat.

Címlapkép forrása: EU