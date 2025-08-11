Brüsszel Ukrajna felfegyverzése helyett elkezdte a hitelek visszafizetésébe forgatni a támogatásait

Az Európai Unió múlt pénteken 1,6 milliárd euró – tehát mintegy 630 milliárd forint – rendkívüli nyereséghez jutott, amely az orosz központi bank befagyasztott eszközeivel termeltek meg. Ez a harmadik ilyen átutalás az EU számára, a 2024. júliusi első és a 2025. áprilisi második részlet után. A mostani összeg a 2025. első félévében felhalmozott bevételeket tartalmazza.
Ezek a nyereségek olyan eszközökből származnak, amelyeket az EU az Oroszország Ukrajna elleni agressziójára válaszul bevezetett szankciók keretében fagyasztott be. Míg maguk az eszközök továbbra is zárolva maradnak, a pénzeszközök kamatai felhasználhatók Ukrajna támogatására.
A két korábbi részlet esetében azok 90%-át az Európai Békekeretbe (EPF), 10%-át pedig az Ukrajna Eszközbe tolták, és ezeken keresztül támogatták Ukrajnát. Előbbi kifejezetten az EU-s költségvetési kereten kívül létrehozott eszköz, amire azért volt szükség, mert a jelenleg hatályos szabályok szerint a közös költségvetésből nem lehet emberélet kioltására alkalmas fegyvereket vásárolni.
Utóbbit ezzel szemben a költségvetés részeként kezelik, és elsősorban Ukrajna gazdasági stabilitásának biztosítására, újjáépítésének megalapozására hozták létre. Közös azonban, hogy ezek nagyobb részben hitel formájában jutottak el Ukrajnához, így azok visszafizetésére azóta létrehozták az Ukrajna Hitelkooperációs Mechanizmust (ULCM), amely vissza nem térítendő támogatást nyújt az országnak, hogy abból fizethesse vissza gyors kölcsöneit.
Most a harmadik részlet 1,6 milliárd euróját 95%-ban az ULCM-be teszik, hogy Ukrajna visszafizetéseit finanszírozzák. A maradék 5% pedig megy az EPF-re, így
az ukránok ebből már csak 80 millió eurót, tehát mintegy 32 milliárd forintnyi összeget költhetnek fegyverkezésre.
A fennmaradó több mint 1,5 milliárd ULCM-en keresztül folyósított összeg azonban csak töredéke az eszköz teljes, 45 milliárd eurós keretének.
Ez nagyobb részben az Ukrajna Eszköz makrogazdasági stabilizációt célzó hiteleinek visszatérítésére lesz használva, hiszen annak 50 milliárd eurós keretéből mindössze 17 milliárd volt nem visszatérítendő, míg az EPF eddig nagyjából olyan 10–11 milliárddal támogatta az ukrán fegyverkezést.
Persze az EU-s tagállamok ezen felül rengeteg fegyveradománnyal és humanitárius segéllyel támogatták Ukrajnát. A Kiel intézet számai szerint jelenleg
az európai országok összesen 156 milliárddal támogatták az ukránokat, és eddig további 100 milliárdra tettek ígéretet.
Bár az amerikai elnök pénteki találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel akár vízválasztóként is működhet a konfliktus rendezésének elindításában, az európai feleket nem tervezik odahívni az asztalhoz, és egyelőre azzal kapcsolatban is visszafogottak a várakozások, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Alaszkába utazzon.
Ezzel persze arra is kisebb az esély, hogy Ukrajnának elfogadható irányba induljon a fejük fölött megkezdett egyezkedés, és bár mindenki arra vár, hogy minél hamarabb megszűnhessen a közvetlen veszély, még egy esetleges béke után is várhatóan komoly pénzek fognak menni az ukrán haderő készenlétben tartására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Alakul 2025 első hurrikánja: ezen az útvonalon halad majd Erin
Megérkeztek az előrejelzések.
Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia
Oroszország mellett harcolva halt meg Ukrajnában.
Politikai csatározások miatt került veszélybe a lengyel rezsicsökkentés
Vétójogával élt a lengyel államfő.
Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!
Szerinte erősebb nyomásgyakorlás kell.
Az amerikai részvénypiac esésére játszanál és sosem sikerül?
Megmutatjuk, miért nem kifizetődő stratégia.
Egyesek már az AGI-ról suttognak: egy téren már biztosan lekörözte a GPT-5 az elődjeit
Itt a várva várt AI-modell.
Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot
Trükkös módszerhez nyúlt a görög óriás.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.