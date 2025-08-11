Merz ellen fordultak párttársai az izraeli fegyverszállítások leállítása miatt

A német kancellár pénteken részleges embargót rendelt el az olyan fegyverek eladására, amelyeket Izrael a Gázai övezetben használhatna. A döntés azonban láthatóan saját pártjában is jelentős ellenállást váltott ki, miután a hétvégén sorra kérdőjelezték meg annak hasznosságát a német politikusok – írja az Euractiv.
Merz szemében lépése egy új korszak kezdetét jelentheti Berlin és Tel-Aviv kapcsolatában, hiszen ez az első alkalom, hogy Németország tényleges szankciót vezetett be Izraellel szemben. Ráadásul a lépésnek valódi súlya is lehet mindkét irányban, hiszen a konfliktust elindító Hamasz terrortámadás után
a németek Izraelnek szánt fegyverexportja megtízszereződött, és kis híján elérte az 500 millió eurót az elmúlt két évben.
A gázai offenzívára adott válaszintézkedés Merz saját CDU-ja, de a velük mindig együtt induló CSU párt politikusainak komolyan szúrja a szemét. Alexander Hoffmann, a CSU parlamenti vezetője ugyan csak „megkérdőjelezhetőnek” nevezte a döntést, és leszögezte, hogy pártja egyáltalán nem vett részt benne.
Ennél azonban messzebb ment közvetlen párttársa, és a CDU külpolitikai vezetője, Roderick Kiesewetter, aki „súlyos politikai és stratégiai hibának” értékelte a lépést, és hangsúlyozta, hogy ezzel szerinte
egyetlen túszt sem tudnak kiszabadítani, viszont azt elérték, hogy megtörjön a Németország és Izrael közti hosszú távú barátság és bizalom.
Az elégedetlenség csillapítása érdekében Merz kabinetfőnökét, Thorsten Freit küldte a parlamentbe, hogy magyarázatot adjon a döntésről és eloszlassa a kételyeket Berlin Izrael iránti „töretlen” támogatásával kapcsolatban.
A kancellária ezen felül egy háromoldalas dokumentumot is közzétett, amelyben további magyarázatokat próbált adni. Az azonban, hogy az egyik megjelölt indok a „társadalmi konfliktusok elkerülése Németországban és Európában” volt, Dennis Radtke, szintén CDU-s képviselő szerint azt jelzi, hogy a kormány félelemből politizál. Radtke azt mondta:
Nem engedhetjük, hogy külpolitikai döntéseinket az utcáinkon lévő antiszemita csőcselék befolyásolja.
Az ügyben a párt rendkívüli megbeszélést tartott vasárnap, és Merz egy vasárnapi interjújában is azt súlykolta, hogy a német politika alapelvei „változatlanok maradnak” Izraellel szemben. Elmondása szerint Berlin továbbra is segíteni fogja az országot az önvédelemben, és úgy fogalmazott, hogy
Nem szállíthatunk fegyvereket egy olyan konfliktusba, amelyet most kizárólag katonai eszközökkel próbálnak megoldani.
A kancellár szerint Izrael tervei a teljes régió elfoglalására több százezer civil áldozatot okozhatnak, és a terület teljes evakuálását is szükségessé tehetik, ráadásul az sem tisztázott szerinte, hogy ha sor kerülne erre, akkor hová mehetnének a menekültek.
Amíg Merz saját hatáskörében határozott lépést tett, addig uniós szinten teljesen elakadt az a jelképes lépés, ami kizárta volna Izraelt a Horizon fejlesztési alap egy apróbb részéből, amelyből helyi vállalkozók kettős felhasználású – tehát civil és katonai szempontból is hasznosítható – eszközök fejlesztését finanszírozhatták volna.
Emellett az utóbbi időszakban az Egyesült Királyság mellett már Franciaország és Kanada is belengette, hogy hivatalosan is elismernék Palesztina állami státuszát, amennyiben Netanjahu nem tesz le Gáza elfoglalásáról, és nem tesz érdemi lépéseket a konfliktus leállítására.
Címlapkép forrása: EU
