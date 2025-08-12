Az utolsó pillanatig győzködik Trumpot arról, hogy szankciókkal kényszerítse térdre Putyint

Úgy tűnik, Friedrich Merz német kancellárra legalább egy picit hallgat az amerikai elnök, miután sikerült egy gyors virtuális találkozót szerdára, ahol Trump és alelnöke, JD Vance is részt vesz, mielőtt pénteken egy asztalhoz ülnek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában.
A rendkívüli virtuális csúcstalálkozó célja, hogy megvitassák az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás lehetőségeit, az Oroszország által elfoglalt ukrán területek kérdését, Kijev biztonsági garanciáit és a potenciális béketárgyalások menetrendjét.
Merz és más európai vezetők álláspontja szerint Putyinnak először tűzszünetet kell kötnie, mielőtt bármilyen béketárgyalás vagy területcsere szóba kerülhetne Moszkva és Kijev között, miközben Trump korábban pont azzal kezdte, hogy akár már területekről is egyeztetne, anélkül, hogy Zelenszkij is jelen lenne személyesen.
Míg Putyin többször utalt arra, hogy a tárgyalások előfeltétele lehet bizonyos határvonalakban való megegyezés, az EU és természetesen Zelenszkij hangsúlyos álláspontja is az, hogy bármilyen ilyen típusú cserének kiegyensúlyozottnak kell lennie, Kijev beleegyezésével kell történnie, és Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákat kell kapnia a további agresszió elleni védelemhez.
Merz korábban arról beszélt, hogy nem lehet elfogadni azt, hogy az oroszok és az amerikaiak döntsenek ilyen kérdésekről az európaiak bevonása nélkül és kijelentette, hogy
Putyin csak a nyomásra reagál.
Bár a találkozót sikerült összehozni, a Politico által látott menetrend szerint nem lesz túl sok idejük meggyőzni az USA elnökét arról, hogy további szankciókkal kényszerítse ki Putyintól az érdemi tárgyalások megkezdését.
A tervezet szerint első körben ma 14:00-tól egy órán keresztül egyeztet majd Németország, Finnország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Lengyelország vezetői a NATO-vezér Mark Rutte-vel, az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel és a Tanács elnökével, António Costával.
Ezt követően 15:00-tól egyórás megbeszélés következik Trumppal és alelnökével, majd feltehetően némi csúszással is kalkulálva 16:30-tól újra egymás közt egyeztetnek az amerikaiakkal folytatott tárgyalás eredményeiről.
Míg Trump nemrég Orbán Viktor miniszterelnök véleményét is kikérte Putyinról, addig úgy látszik, hogy ha az európai fősodor véleményére kíváncsi, akkor a jövőben Merz lehet az ember, akit elsősorban keresni fog.
Az EU és az USA közti kereskedelmi egyezmény bemondása után először a német pénzügyminiszter, Lars Klingbeil találkozhatott az amerikai féllel, aki maga is kritizálta az uniós tárgyalási stratégiát. A határozott fellépés hiányát számon kérni persze pont német oldalról érdekes, miután legnagyobb mértékben talán tőlük függött, hogy az EU vámháborúba bocsátkozzon, vagy inkább elfogadja Trump 15%-os vámjait.
Klingbeil célja akkor az volt, hogy az EU-ból exportált fémekre egyeztessen kvótákról, de a washingtoni találkozó után nem úgy tűnt, hogy bármi bejelenthetőben sikerült volna előrelépni, így jelenleg úgy tűnik, hosszú hetekbe telhet, mire a két fél közös nyilatkozatot tud majd publikálni a részletekről.
Címlapkép forrása: EU
