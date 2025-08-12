Öt EUYou-elemzés, amit mindenképpen el kell olvasnia, ha képbe kerülne az EU-s versenyképességi reformokról

Az EUYou projekt 2024 szeptemberétől elemzi az uniós támogatáspolitikát, a közös költségvetést, valamint az EU közvetett és közvetlen pénzügyi eszközeit és kohéziós pályázatait. A vizsgálatok egyik kiemelt területe a versenyképességi reform, amely az uniós források jelentős részének átcsoportosítását vetíti előre gazdaságélénkítő célokra. A mostani visszatekintő cikkünk a témában született legfontosabb elemzéseinket foglalja össze.

Elemzésünk 2025 márciusából arra mutatott rá, hogy az EU tagállamai között drámai mértékben visszaesett a belső kereskedelem, ami rendszerszintű versenyképességi válságot jelez. A piacok feldarabolódása és a tagállami protekcionista intézkedések miatt a vállalatok kevésbé hatékonyan tudnak növekedni, így az uniós forrásokból finanszírozott gazdaságélénkítésnek egyre nehezebb terepen kellene érvényesülnie.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 16. Egymással sem kereskednek az EU-tagállamok, ami versenyképességi válságot jelent

Egy másik, júniusi cikkünk a versenyképességi reform egyik kulcsprojektjének kudarcát elemezte. A közös uniós beruházási alap létrehozását célzó „csodafegyver” a tagállami hatalmi harcok miatt futott zátonyra. Az egyes kormányok nem akartak lemondani saját ellenőrzésükről a forráselosztás felett, így az eredetileg több száz milliárd eurós, közös stratégiai beruházási terv nem tudott elindulni.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 23. Tagállami hatalmi harcok miatt futott zátonyra az EU versenyképességi csodafegyvere

2025 januárjában részletesen bemutattuk az Európai Bizottság 15 000 milliárd eurós gazdasági tervét, amely a következő évtizedre kívánta megerősíteni az EU pozícióját az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. A program célja nemcsak a hagyományos iparágak modernizálása, hanem a kritikus technológiák – például mesterséges intelligencia, energiatárolás és mikrochip-gyártás – kiemelt támogatása lett volna, részben az eddigi kohéziós és agrárforrások átcsoportosításával.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 29. Kikerült az asztalra az EU 15 ezer milliárd eurós terve – harcba száll Brüsszel Trumppal és Kínával

2024 végén egy áttekintő írásunkban azt elemeztük, hogy Európa ugyan még nem vesztette el végleg a globális versenyképességi harcot, de az ipari termelés, a kutatás-fejlesztés és a beruházások terén sürgős, összehangolt lépésekre van szükség. A tanulmány kiemelte, hogy a forrásátcsoportosítás önmagában nem elegendő, ha az uniós döntéshozatal lassúsága és a belső piac töredezettsége fennmarad.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 30. Európa nem vesztette el a versenyképességi harcot, de sürgős lépések kellenek

Idén májusban publikált cikkünk rávilágított arra, hogy Brüsszel akár saját egyik legfontosabb vívmányát, a szabadkereskedelem teljes nyitottságát is hajlandó részben feladni a gazdaságélénkítés érdekében. A terv szerint bizonyos stratégiai ágazatokban ideiglenesen lazítanák az állami támogatási szabályokat, hogy a tagállamok célzottan tudják segíteni a versenyképesség szempontjából kritikus iparágakat.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 14. Brüsszel kidobja az egyik legfontosabb vívmányát, csak hogy berúgja az EU gazdaságát

Az EUYou projekt fenti írásai azt mutatják, hogy a versenyképességi reform körüli viták és a források átcsoportosításának tervei alapjaiban alakíthatják át az uniós költségvetési politikát. A siker azonban attól függ, hogy a politikai megosztottság és a tagállami érdekellentétek mellett sikerül-e közös stratégiát kialakítani, amely egyszerre szolgálja a rövid távú növekedést és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images