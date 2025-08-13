Amíg Trump Putyinnal van elfoglalva, addig az EU-t továbbra is sújtják a magasabb autóvámok

Nem sürgeti magát Donald Trump amerikai elnök a vámalku beiktatásával, holott az EU tisztviselői szerint a közös nyilatkozat már több mint 90%-ban kész és csak az USA-ra várnak annak közlésében.
Ugyan az Európai Unió több országának vezetője és von der Leyen ma is egyeztet Trumppal, feltehetően eszükbe se fog jutni emlékeztetni arra, hogy már két hete késnek a legegyértelműbb rendelkezések is. Semmi kedvük nem lesz kockáztatni azt, hogy felbőszítsék abban az egy órában, amelyben arról igyekeznek majd ismét meggyőzni, hogy az alaszkai találkozón ne engedjen Vlagyimir Putyin elnök területi követeléseinek.
Érthetően nagy a tét a témában, de miközben a világpolitika most megint egy lehetséges ukrajnai tűzszünet felé tett lépésekre koncentrál, addig úgy néz ki a Trump-kormány egyik tagja sem foglalkozik azzal, hogy az elnök elé vigye a rendeletet, amely
egy egyszerű aláírás után jelentősen lecsökkenthetné az európai autókra április óta vonatkozó 27,5%-os vámokat.
Ugyan a gyógyszerek és félvezetők esetén például érthető, hogy az USA-nak is időt kell hagyni amíg kialakítják saját álláspontjukat - ezek egyébként pont a Section 232 vizsgálatok miatt mai napig szinte teljesen vámmentesek - addig az autó- és a repülőgépipar esetében egyértelmű döntést hoztak.
Ennek ellenére az Európai Bizottság szóvivői kedden sem tudtak mást tenni, azon kívül, hogy felhívták a figyelmet Trump korábbi 20, 50, majd 30%-os fenyegetéseire, és hogy biztosak abban, hogy az USA tartani fogja magát a megbeszéltekhez.
A július végi megállapodás tisztázatlan részei bár egyrészről jó terepet biztosítanak az EU-nak arra, hogy apróbetűs kivételekkel előbb utóbb előnyös környezetet biztosítsanak sok exportőrüknek, további bizonytalanságot is jelentenek, ugyanis a Reutersnek nyilatkozó autószállítmányozó szerint senki sem tudja, hogy mekkora lesz az aktuális vámteher.
Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy milyen szinten lesz a tarifa. Ügyfeleink sem tudják, ezért még túl korai lenne megmondani, hogy mit fognak tenni.
- mondta Lasse Kristoffersen, a Wallenius Wilhelmsen vezérigazgatója.
Mindennek ellenére azonban elmondása alapján közel sem olyan aggasztó a helyzet, mint ahogy az a szóvivők magyarázkodásba kényszerüléséből következtethető. Annak ellenére, hogy a második negyedévre jelentősen megnőtt az autókra vonatkozó vámteher a korábbi átlagos 2,5% körüli értékhez, a korai bizonytalansága után, elvileg szépen elkezdtek szaporodni a szállítmányok.
A számok persze várhatóan még szebben mennek majd fel - legalább rövid távon - ha
a Trump-kormány időt tud majd szánni az autókra vonatkozó maximális 15%-os tarifarendelkezés aláírására.
Címlapkép forrása: Shutterstock
